दिग्गज निवेशक Vijay Kedia ने Reliance Infrastructure के शेयरों में किया बड़ा खेल!

अनिल अंबानी के निवेश वाली कंपनी Reliance Infrastructure को लेकर बड़ी खबर आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इस कंपनी से जुड़े शेयरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आप कहेंगे कैसे विजय केडिया इस कंपनी के शेयरों से जुड़े हैं? तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला?

New Delhi,UPDATED: Aug 9, 2024 13:03 IST
अनिल अंबानी के निवेश वाली कंपनी Reliance Infrastructure को लेकर बड़ी खबर आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इस कंपनी से जुड़े शेयरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आप कहेंगे कैसे विजय केडिया इस कंपनी के शेयरों से जुड़े हैं? तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला?

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिजनेस मॉडल है क्या?

तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिजनेस मॉडल है क्या? ये एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसकी मौजूदगी कई सेक्टर में है। ये खास तौर पर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और उनका काम पावर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन तक फैला हुआ है। इसके साथ ही कंपनी सड़कों, मेट्रो सिस्टम, हवाई अड्डों के निर्माण और संचालन में भी शामिल हैं और यहां तक कि उनकी एक डिफेंस सहायक कंपनी भी है।

Q1FY25 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी

दिग्गज निवेशक विजय केडिया की स्वामित्व वाली कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि Q1FY25 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में 40 लाख शेयर या फिर कहें 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। इसके अलावा, FII और DII ने मार्च 2024 की तुलना में जून 2024 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 12.37 प्रतिशत और 2.26 प्रतिशत कर दी. इस तरह विजय केडिया अगर Reliance Infrastructure Ltd से बाहर निकले हैं तो FII और DII ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है.

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बाजार वैल्यूएशन 8,473 करोड़ रुपये

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बाजार वैल्यूएशन 8,473 करोड़ रुपये है और इसने अपने Q4FY24 नतीजों और FY24 नतीजों में मिक्स्ड नंबर्स दर्ज हैं। शेकियेयर अपने 52-लीक के निचले स्तर 143.70 रुपये प्रति शेयर से 48.85 प्रतिशत ऊपर है। अगर अब तक के रिटर्न देखें तो एक महीने में 13 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है, वहीं 6 महीने में 5 प्रतिशत भाग चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 9, 2024