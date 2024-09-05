scorecardresearch
Venus Pipes & Tubes: कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में DRI की छापेमारी

Venus Pipes and Tubes के शेयर में आज 3.27 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली और शेयर 2230 रूपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक महीने में 6.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल में इस स्टॉक ने 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है

UPDATED: Sep 5, 2024 22:59 IST
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने Venus Pipes & Tubes के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयों में व्यापक छापेमारी की। यह ऑपरेशन, जो दिन के पहले शुरू हुआ था, आज शाम 5:30 बजे समाप्त हुआ।

Venus Pipes & Tubes ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। Venus Pipes & Tubes स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आधिकारिक बयान के बाद खबर को अपडेट कर दिया जाएगा।

छापेमारी का दायरा

हालांकि छापेमारी के विशिष्ट विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन डीआरआई की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि एजेंसी शायद कथित गलत जानकारी या अनियमतिताओं की जांच कर रही होगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 5, 2024