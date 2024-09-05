Venus Pipes & Tubes: कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में DRI की छापेमारी

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने Venus Pipes & Tubes के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयों में व्यापक छापेमारी की। यह ऑपरेशन, जो दिन के पहले शुरू हुआ था, आज शाम 5:30 बजे समाप्त हुआ।

Venus Pipes & Tubes ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। Venus Pipes & Tubes स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आधिकारिक बयान के बाद खबर को अपडेट कर दिया जाएगा।

advertisement

छापेमारी का दायरा

हालांकि छापेमारी के विशिष्ट विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन डीआरआई की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि एजेंसी शायद कथित गलत जानकारी या अनियमतिताओं की जांच कर रही होगी।

Venus Pipes and Tubes के शेयर में आज 3.27 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली और शेयर 2230 रूपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक महीने में 6.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल में इस स्टॉक ने 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है

