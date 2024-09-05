scorecardresearch
कर्ज मुक्त कंपनी, 30 रुपए का स्टॉक, अपर सर्किट हटता ही नहीं!

Veer Energy & Infrastructure के शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी अपर सर्किट के साथ स्टॉक उछलकर 28 के पार निकल गया। इससे पहले भी पिछले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 20-20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा, फिर एक्सचेंज ने इसकी अपर सर्किट लिमिट 10 प्रतिशत कर दी और अब अपर लिमिट को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 5, 2024 18:04 IST
Veer Energy Infrastructure share

Veer Energy & Infrastructure के शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी अपर सर्किट के साथ स्टॉक उछलकर 28 के पार निकल गया। इससे पहले भी पिछले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 20-20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा, फिर एक्सचेंज ने इसकी अपर सर्किट लिमिट 10 प्रतिशत कर दी और अब अपर लिमिट को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बावजूद अपर सर्किट लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 

कितना दिया रिटर्न?
स्टॉक की चाल देखें तो पिछले 5 दिनों में 9 प्रतिशत तेजी रही तो वहीं एक महीने में 42 प्रतिशत की दौड़ लगाई तो वहीं एक साल में निवेशकों का पैसा डबल किया है। अगर इसका 52-wk high देखें तो करीब 35 रुपए के आसपास है जबकि मौजूदा वक्त में स्टॉक करीब 28 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।

कंपनी के फंडामेंटल्स
Veer Energy & Infrastructure के शेयर बाजार में निवेशकों के रडार पर इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो कंपनी कर्ज़ मुक्त हो चुकी है और दूसरे इसने अपनी प्रॉफिटिबिलिटी को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही स्टॉक अपनी Book Value से 0.67 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी Wind Turbine Generator की इंटालेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवपलमेंट सुविधा देती है। इसका Market Cap महज 42.8 करोड़ रुपए का है। पिछले 3 सालों में कंपाउंड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट रही है। 


हाल ही में Veer Energy & Infrastructure Limited ने 429 लाख रुपये की वैल्यू की एक हाईटेक विंड टरबाइन की सफल बिक्री की है। ये विंड टरबाइन, जिसकी क्षमता 800 KW या 850 KW है, एक बड़े इंस्टॉलेशन का हिस्सा है जिसकी कुल क्षमता 2450 KW है। ये इंस्टॉलेशन गुजरात के कच्छ में रणनीतिक रूप से स्थित है। ये ट्रांसजैक्शन कंपनी के क्लीन और रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही इसके कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है। 

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिक्री की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्ट्रर्ड एडवाइजर की राय लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
