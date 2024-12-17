scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVedanta के निवेशकों के लिए खुशखबरी! Dividend पर आई खबर

Vedanta के निवेशकों के लिए खुशखबरी! Dividend पर आई खबर

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Vedanta Limited सोमवार को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आयोजित करने जा रही है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 17, 2024 07:54 IST
Vedanta Resources Finance II PLC, a VRL arm, has redeemed the entire outstanding amount of the bonds and all encumbrances created pursuant to the bonds, Vedanta said in a press release.

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Vedanta Limited सोमवार को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आयोजित करने जा रही है। इस हफ्ते पहले एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह संकेत दिया गया था कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड के वितरण पर विचार करेगी।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (‘‘बोर्ड’’) की बैठक सोमवार, 16 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसमें 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए यदि कोई हो, तो इक्विटी शेयरों पर चौथे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी देने और मंजूरी करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

advertisement

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चौथे अंतरिम डिविडेंड के वितरण को मंजूरी देता है, तो इसे मंगलवार 24 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

नए टारगेट्स
ब्रोकरेज फर्म Nuvama के अनुसार, वेदांता पर सबसे ऊंचे टारगेट प्राइस ₹663 है, साथ ही "बाय" रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि ₹663 तक पहुंचने पर 27% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, 

ICICI Securities और Emkay भी वेदांता पर "बाय" रेटिंग के साथ ₹600 का टारगेट प्राइस रखते हैं। इनके टारगेट प्राइस से 15% तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म जैसे IIFL Securities और Systematix Group ने वेदांता पर ₹559 और ₹545 के टारगेट प्राइस तय किए हैं, जो इसके वर्तमान बाजार मूल्य के काफी करीब हैं। यह शेयर अब उन ब्रोकरेज के जरिए तय किए गए टारगेट प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे CLSA, मोतीलाल ओसवाल, जेपीमॉर्गन, सिटी आदि।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 17, 2024