Vedanta Share Price Target: अनिल अग्रवाल की कंपनी Vedanta Ltd के शेयर में आज 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वेदांता लिमिटेड अपने डिविडेंड के लिए जानी जाती है।

ऐसे में अगर आप भी सस्ते दाम पर दिग्गज मेटल स्टॉक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Investec ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुआ इसका टारगेट प्राइस बताया है। दरअसल ब्रोकरेज ने वेदांता पर अपने रेटिंग को अपग्रेड किया है।

Vedanta पर Investec की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि पिछले 1M में 17% करेक्शन के बाद, वेदांता का शेयर अब FY27 EV/EBITDA के 3.6x पर ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि LME (जिंक, एली, सिल्वर) स्पॉट से 12% नीचे है। ब्रोकरेज ने FY26-27E पर औसत 11/13% FCF यील्ड का अनुमान लगया है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल, डी मर्जर, डिविडेंड यील्ड सपोर्ट (~6%, FY26-27E) इसलिए ब्रोकरेज ने इस शेयर की रेटिंग को अपग्रेड किया है।

Vedanta Share Price Target

Investec ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए Hold से BUY कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 510 रुपये का दिया है।

Vedanta Share Price

दोपहर 3:02 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.56% या 5.85 रुपये गिरकर 370.25 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.28% या 4.80 रुपये टूटकर 370.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Vedanta Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 382 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।