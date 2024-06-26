Vedanta Share News: ब्लॉक डील के बीच वेदांता के शेयरों में 6% की गिरावट
बुधवार को शुरुआती सौदों में वेदांता के शेयरों में 6% तक की गिरावट आई क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार एक ब्लॉक डील में 17.1 करोड़ शेयर या 4.5% इक्विटी हिस्सेदारी हाथ बदल गई। यह सौदा 7,359.4 करोड़ रुपये का था और इस सौदे में प्रमोटर इकाई संभावित विक्रेता हो सकती है। हालांकि, सौदे में खरीदार और विक्रेता का तुरंत पता नहीं चल पाया।
बीएसई पर मेटल और माइनिंग स्टॉक
बीएसई पर मेटल और माइनिंग स्टॉक में सबसे ज्यादा 5,254 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर स्टॉक 6.51% गिरकर 424.50 रुपये पर आ गया। फर्म का मार्केट कैप घटकर 1.64 लाख करोड़ रुपये रह गया। बीएसई पर 12.25 करोड़ शेयरों के साथ स्टॉक में भारी मात्रा में कारोबार हुआ। वेदांता के शेयरों का एक साल का बीटा 0.8 है, जो इस अवधि के दौरान कम अस्थिरता को दर्शाता है। तकनीकी रूप से, वेदांता का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 53.8 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में। वेदांता के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन से कम लेकिन 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं।
