Quant MF News: क्या निवेशकों को अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए?

मार्केट रेग्युलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्वांट म्यूचुअल फंड की हाल ही में की गई जांच से इसके निवेशक थोड़े चिंतित हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड करीब 93,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के साथ शीर्ष फंड्स में से एक है। फ्रंट-रनिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति या समूह, आमतौर पर कोई अंदरूनी सूत्र या दलाल, फंड के लेनदेन से पहले पर्सनल तौर पर शेयरों की खरीद कर लेता है।

निवेशक अपने एसआईपी या एएमसी के फंड में निवेश को लेकर चिंतित

इन सबके बीच निवेशक अपने एसआईपी या एएमसी के फंड में निवेश को लेकर चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को अपने एसआईपी बंद नहीं करने चाहिए और कहा कि निवेश में बने रहने से उन्हें भविष्य में मनचाहा रिटर्न मिल सकता है। फिसडम के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सागर शिंदे ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, "दीर्घावधि निवेशक, जिनमें एसआईपी/एसटीपी वाले भी शामिल हैं, मौजूदा निवेश को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि उनका निवेश क्षितिज उन्हें अल्पकालिक अस्थिरता को झेलने और संभावित रिकवरी से लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है।"

क्वांट एमएफ फंड्स के पास अपने छोटे और मध्यम फंड्स में भी पर्याप्त लार्ज कैप निवेश

इस विचार का समर्थन करते हुए, क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के संस्थापककीर्तन शाह ने कहा: " क्वांट एमएफ फंड्स के पास अपने छोटे और मध्यम फंड्स में भी पर्याप्त लार्ज कैप निवेश है। दोनों फंड्स में अकेले रिलायंस में लगभग 10% हिस्सा है। रिडेम्प्शन के दृष्टिकोण से लिक्विडिटी बिल्कुल भी समस्या नहीं है। क्वांट द्वारा रखे गए मध्यम और छोटे स्टॉक्स में बिकवाली हो सकती है और निकट भविष्य में फंड्स द्वारा कुछ कम प्रदर्शन की उम्मीद है। लंबी अवधि में फंड्स का क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। अगर सेबी को फ्रंट रनिंग मिलती है, तो प्रवाह धीमा हो जाएगा / रिडेम्प्शन होगा और इसलिए निकट भविष्य में कम प्रदर्शन होगा, लेकिन स्टॉक्स का चयन करने की उनकी प्रक्रिया अच्छी तरह से काम कर रही है और अगर फंड्स रिटर्न देते हैं, तो निवेशकों की याददाश्त कमजोर होती है और हम सभी यह जानते हैं।"

बड़े पैमाने पर निवेश से बचना चाहिए

सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार गौरव गोयल ने कहा, "फिलहाल हम क्वांट को संदेह का लाभ देना चाहेंगे और निवेशकों को इसमें बने रहने की सलाह देंगे। हमें फंड के प्रदर्शन पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। हम सभी जानते हैं कि उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा है। जब तक पूरी तरह से स्पष्टता नहीं मिल जाती, तब तक सभी फंड में बड़े पैमाने पर निवेश से बचना चाहिए। निवेशकों को क्वांट फंड में अपने एसआईपी जारी रखने चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने तक अपनी योजनाओं में कुछ निवेश करने का इंतजार करना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नियामक पर पूरा भरोसा है। हमें उनकी विभिन्न योजनाओं के शेयरों पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं दिख रहा है।"

संदीप टंडन द्वारा स्थापित क्वांट म्यूचुअल फंड

संदीप टंडन द्वारा स्थापित क्वांट म्यूचुअल फंड देश में तेजी से विस्तार करने वाली म्यूचुअल फंड संस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। फंड हाउस ने वर्ष 2017 में म्यूचुअल फंड व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी प्राप्त की। उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी में 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को पार कर लिया, 26 योजनाएं पेश कीं और 54 लाख फोलियो की सेवा की। विशेष रूप से, क्वांट म्यूचुअल फंड ने हाल के दिनों में काफी प्रगति देखी है, जो मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों से प्राप्त प्रवाह से प्रेरित है।

परिसंपत्तियाँ (AUM) 233 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान में 80,030 करोड़ रुपये

मार्च 2020 में इसके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ (AUM) 233 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान में 80,030 करोड़ रुपये हो गई हैं। टंडन के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में, टंडन क्वांट म्यूचुअल फंड के भीतर 22 योजनाओं से संबंधित निवेश निर्णयों की देखरेख में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो संगठन को सफलता और विकास की ओर ले जाता है।

एसआईपी और एसटीपी

फाइनेंशियल रेडियंस के संस्थापक और प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (सीएफपी) राजेश मिनोचा ने कहा: "जो लोग बिना किसी पेशेवर मार्गदर्शन के निवेश कर रहे हैं, वे घबराकर अपने फंड को निकाल सकते हैं। यह वास्तव में उन लोगों के लिए अच्छी बात होगी जो निवेशित रहते हैं और एसआईपी और एसटीपी के माध्यम से ऐसा करना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें कम एनएवी मिलेगा।"

क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच सालों में शानदार प्रदर्शन

क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 495% का पूर्ण रिटर्न दिया गया है। इसे निफ्टी स्मॉलकैप 250 - टीआरआई के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, जिसने इसी अवधि में 250% पूर्ण रिटर्न दिया है। यह स्कीम वर्तमान में मई 2024 तक 21,243 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करती है, जो इसे क्वांट म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत सबसे बड़ा फंड बनाती है।इसके अलावा, क्वांट मिड कैप फंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तथा पिछले पांच वर्षों में इसने 348.65% का पूर्ण रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क निफ्टी मिडकैप 150 - टीआरआई ने 248.02% का रिटर्न दिया है।हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि म्यूचुअल फंडों में बढ़त चिंता का विषय है और यह कुछ समय तक जारी रह सकती है।