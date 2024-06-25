scorecardresearch
RVNL के शेयरों में गिरावट, क्या होगा आगे?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 25, 2024 13:51 IST
RVNL के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में गिरावट आई, जिससे दो दिन से जारी तेजी थम गई

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में गिरावट आई, जिससे दो दिन से जारी तेजी थम गई। आज शेयर में 1.87 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 408.70 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस मल्टीबैगर शेयर ने वर्ष-दर-वर्ष (YTD) आधार पर 125 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। रेल पीएसयू ने हाल ही में महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किए हैं। हाल ही में यह दक्षिण पूर्वी रेलवे की एक परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है, जिसकी कीमत 191.5 करोड़ रुपये है।

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर पर समर्थन 394 रुपये पर देखा जा सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहा कि स्टॉक पर तत्काल प्रतिरोध 440 रुपये पर होगा, जबकि समर्थन 394 रुपये पर रखा गया है। यह काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। स्टॉक का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 67.61 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

कंपनी का शेयर

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 59.36 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 11.04 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 7.02 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 18.60 रहा।
मार्च 2024 तक, सरकार के पास राज्य संचालित फर्म में 72.84 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Abhishek
Jun 25, 2024