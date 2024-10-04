किस खबर के बाद Vedanta में आई तेजी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारकिस खबर के बाद Vedanta में आई तेजी

कंपनी ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए अपने अब तक के सबसे ज्यादा एल्युमिनियम उत्पादन की घोषणा की। मेटल्स और माइनिंग की दिग्गज कंपनी ने बताया कि Q2 में जिंक इंडिया में सबसे ज्यादा माइन और परिष्कृत धातु का उत्पादन दर्ज किया गया।

UPDATED: Oct 4, 2024 09:36 IST
Vedanta shares are trading higher than the 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages signaling the stock is trading in bullish zone.
गिरते बाजार में वेदांता लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को मामूली तेजी देखने को मिली। कंपनी ने एक बिजनेस अपडेट जारी किया है। 

इस खबर के बाद, वेदांता के शेयर 0.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 512.05 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

वेदांता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में कंपनी ने 1,205 किलो टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया, जबकि इसी अवधि के दौरान एल्युमिना का उत्पादन 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिंक इंडिया का खनन धातु उत्पादन एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि परिष्कृत धातु का उत्पादन 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 524 किलो टन पर पहुंच गया।

जिंक इंटरनेशनल में, वॉल्यूम 16 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही बढ़ा। पावर सेल्स 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ी, जो थर्मल प्लांट से उच्च उत्पादन के कारण हुई। फेरोक्रोम का उत्पादन 70 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 किलो टन पर पहुंच गया, जबकि नए फर्नेस के कमीशनिंग से इसे गति मिली।


तिमाही आधार पर, एल्युमिनियम उत्पादन में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जिंक इंडिया का उत्पादन 16 प्रतिशत बढ़ा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
