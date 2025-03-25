scorecardresearch
VBL Dividend Record Date: हो गया ऐलान! डीमैट अकाउंट में इस दिन तक रखना होगा शेयर - Payment Date भी तय

VBL Dividend Record Date: हो गया ऐलान! डीमैट अकाउंट में इस दिन तक रखना होगा शेयर - Payment Date भी तय

चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कमाई होगी और VBL का शेयर आपको कब तक अपने डीमैट खाते में रखना होगा?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 13:07 IST

VBL Dividend Record Date: पेप्सिको बॉटलर Varun Beverages Ltd (VBL) ने आज फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ कंपनी ने पेमेंट डेट का भी ऐलान कर दिया है। दोपहर 12:30 बजे तक स्टॉक करीब 3% गिरकर कारोबार कर रहा था।

चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और VBL का शेयर आपको कब तक अपने डीमैट खाते में रखना होगा? 

VBL Dividend 

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने हर शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 

VBL Dividend Record Date

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड के लिए शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 का दिन तय किया है। अगर इस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

VBL Dividend Payment Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी डिविडेंड की पेमेंट सोमवार 7 अप्रैल 2025 से करना शुरू करेगी। 

VBL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024, अप्रैल 2024 और अगस्त 2023 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2022 में 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

VBL Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 12:30 बजे तक एनएसई पर 2.92% या 15.50 रुपये टूटकर 515.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.82% या 15 रुपये टूटकर 516.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

VBL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 3 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में स्टॉक17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 306 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 941 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
