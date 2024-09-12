Varun Beverages Share: Stock Splits के दिन 6 परसेंट भागा स्टॉक

वरुण बेवरेजेज के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में 6% की बढ़ोतरी तेजी देखने को मिली।

आज इस ये स्टॉक 6% बढ़कर 665.65 रुपये पर पहुंच गया। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने दो साल में 210% परसेंट का रिटर्न दिया है। जून 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में कंपनी ने ₹1,261.83 करोड़ का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स दर्ज किया था, जो साल-दर-साल 26% की वृद्धि दिखाता है, जबकि इसकी आय 28% बढ़कर ₹7,196.86 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹5,611.4 करोड़ थी।

वरुण बेवरेजेज एक पेय पदार्थ कंपनी है। यह पेप्सिको की फ्रेंचाइजी संचालित करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (CSDs) की एक श्रृंखला का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, साथ ही गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थों (NCBs) का काम करती है है, जिसमें पेप्सिको के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क के तहत बेचे जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर भी शामिल हैं। हाल ही में कंपनी ने गोरखपुर में अपने नए प्लांट का कमीशन किया था इसके अलावा कंपनी दूसरे देशों में भी बॉटलिंग प्लांट लगा रही है।

