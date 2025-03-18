scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPepsi Stock: तूफानी तेजी! 52 Week Low से 24% उछला बेवरेज स्टॉक - Jefferies, CLSA, DAM Capital सब बुलिश, Target?

Pepsi Stock: तूफानी तेजी! 52 Week Low से 24% उछला बेवरेज स्टॉक - Jefferies, CLSA, DAM Capital सब बुलिश, Target?

अगर आप भी इस शेयर में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। दरअसल विभिन्न ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय दी है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 12:20 IST

Varun Beverages Share Price Target: पेप्सिको बॉटलर वरुण बेवरेजेज लिमिटेड (Varun Beverages Ltd) के शेयरों में आज 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों द्वारा पॉजिटिव आउटलुक के कारण है।

पिछले 10 कारोबारी सत्रों में शेयर अपने 52 Week Low से 24% उछला है। शेयर ने अपना 52 Week Low 3 मार्च 2025 को 419.40 रुपये पर बनाया था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 

advertisement

ऐसे में अगर आप भी इस शेयर में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। दरअसल विभिन्न ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय दी है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Varun Beverages Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म DAM Capital ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 670 रुपये  का दिया है जो इसके पिछले बंद के मुकाबले 32 प्रतिशत ज्यादा है। सोमवार 17 मार्च को शेयर 507.40 रुपये पर बंद हुआ था। 

ब्रोकरेज के मुताबिक, स्टॉक प्राइस में हालिया करेक्शन, तेजी से बढ़ते बेवरेज सेक्टर, स्थायी इनकम ग्रोथ और मार्केट लीडर की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक खरीद का अवसर है। डीएएम कैपिटल ने कहा कि कंपनी को आगामी गर्मियों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि पेप्सिको बॉटलर कैलेंडर वर्ष 24-26E के दौरान बिक्री में 19% का CAGR दर्ज करेगी। ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 26% सीएजीआर के साथ तेजी के बढ़ेगी।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने भी इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 715 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि शेयर में गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वरुण बेवरेजेज की ग्रोथ क्षमता को देखते हुए मौजूदा वैल्यूएशन आकर्षक है। 

अन्य ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी रेटिंग को Outperform से अपग्रेड करते हुए High Conviction Outperform कर दिया है। हालांकि ब्रोकरेज ने इसके टारगेट प्राइस में थोड़ी कटौती करते हुए 802 से 770 रुपये कर दिया है। 

Varun Beverages Share Price

दोपहर 12:12 बजे तक शेयर बीएसई पर 5.20% या 26.40 रुपये की तेजी के साथ 533.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.22% या 26.50 रुपये चढ़कर 533.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 18, 2025