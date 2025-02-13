scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारVarun Beverages Share Price: धड़ाम! 1 साल के नीचले स्तर पर भाव, आखिर क्यों गिर रहा है स्टॉक? जानिए अब आगे क्या करें

Varun Beverages Share Price: धड़ाम! 1 साल के नीचले स्तर पर भाव, आखिर क्यों गिर रहा है स्टॉक? जानिए अब आगे क्या करें

पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 9% से ज्यादा टूटा है और इस साल शेयर अभी तक 21% गिरा है। यह दूसरी बार है, जब वरुण बेवरेजेज का शेयर 52 Week Low पर पहुंचा है। 10 फरवरी को भी स्टॉक 511.45 रुपये के सालाना निचले स्तर पर आ गया था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 13, 2025 20:00 IST
Varun Beverages Share Price: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी Varun Beverages Ltd के शेयर में आज बड़ी गिरावट दर्ज आई है। स्टॉक आज अपने फ्रेश 52 Week Low 511.15 रुपये को टच किया। यह दूसरी बार है, जब वरुण बेवरेजेज का शेयर 52 Week Low पर पहुंचा है। 10 फरवरी को भी स्टॉक 511.45 रुपये के सालाना निचले स्तर पर आ गया था।

पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 9% से ज्यादा टूटा है और इस साल शेयर अभी तक 21% गिरा है। ऐसे में अगर आपने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है या फिर सस्ती कीमत पर ये शेयर का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों गिर रहा है स्टॉक? इसके अलावा इस स्टॉक पर कई ब्रोकरेज ने अपनी राय देते हुए इसका टारगेट बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

क्यों गिर रहा है स्टॉक?

10 फरवरी को कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

आगे क्या करें निवेशक?

ब्रोकरेज Nuvama ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 520 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करने में जुटी है जो काफी पॉजिटिव है। ब्रोकरेज ने CY25E/26E EPS में 3.4%/(5.7%) की कटौती की है। 

ब्रोकरेज Axis Securities ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 710 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है।

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 4.18% या 22.35 रुपये गिरकर 512.15 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.02% या 21.50 रुपये टूटकर 513.10 रुपये पर रहा। 

Varun Beverages Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में करीब 14 प्रतिशत टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 99 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 310 प्रतिशत और पिछले 5 साल में 597 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 13, 2025