Multibagger Stock के लिए मची लूट, Bonus Share के साथ मिल रहा डिविडेंड का तोहफा

Multibagger Stock: शेयर बाजार में जारी गिरावट भरे कारोबार में Vantage Knowledge Ltd. के शेयर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने हाल में बड़ा एलान किया, जिसके बाद शेयरों की खरीदारी में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक पर अपर सर्किट लगा है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 8, 2025 10:11 IST
Bonus Share: शेयर बाजार में लिस्टिड Vantage Knowledge Academy Ltd. ने हाल ही में बोनस शेयर का एलान किया है। अब कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा दे रही है। बोनस शेयर और डिविडेंड के एलान के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। लगातार तीन सत्रों से कंपनी के शेयर पर अपर सर्किट लग रहा है। आज भी Vantage Knowledge Ltd. के शेयर पर 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। अभी कंपनी के शेयर का भाव (Vantage Knowledge Share Price) 206.95  रुपये प्रति शेयर है। 

कितना मिल रहा बोनस शेयर?

7 जनवरी 2025 यानी बीते दिन एजुकेशन प्रोवाइडर नॉलेज एकेडमी लिमिटेड के शेयर (Vantage Knowledge Academy Ltd) की बोर्ड मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बोनस शेयर और डिविडेंड पर मंजूरी  मिल गई। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी 2:1 रेश्यो पर बोनस शेयर दे रही है। इसका मतलब है कि 2 शेयरों पर 1 शेयर मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा भी दे रही है।  

कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को 0.10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। इसके लिए कंपनी ने 17 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। नियमों के अनुसार 17 जनवरी 2025 तक जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? (Vantage Knowledge Share Performance)

Vantage Knowledge के शेयर ने निवेशकों को सालभर में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 1,699.57 फीसदी चढ़ गए हैं। वहीं, बीते छह महीने में कंपनी के स्टॉक में 354 फीसदी की तेजी आई है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का एम-कैप 2,355.61 करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
