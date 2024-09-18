scorecardresearch
US Fed Latest Update: अमेरिकी फेड के फैसले से किस सेक्टर की होगी पिटाई?

Ankur Tyagi
Sep 18, 2024
US Fed Latest Update:
US Fed Latest Update:

सबके मन में सवाल ये है कि वो दो सेक्टर कौन से जिनकी आने वाले समय में सबसे ज्यादा पिटाई हो सकती है। एक सेक्टर है आईटी सेक्टर और दूसरा फॉर्मा सेक्टर। इन दोनों सेक्टरों में आज जमकर मुनाफावसूली हुई क्योंकि अगर रेट कट होता है तो कमजोर डॉलर से इन दो सेक्टरों के मार्जिन पर असर होगा। भारत के ये दोनों सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटिड हैं और यही वजह है कि इन दोनों सेक्टरों में आज जमकर मुनाफावसूली हुई।

आईटी इंडेक्स करीब 3.05% नीचे

आज आईटी इंडेक्स करीब 3.05% नीचे चला गया। यह इंडेक्स के लिए लगभग दो हफ्ते का लो लेवल था। Mphasis में सबसे अधिक 5.6% की गिरावट आई, जिसके बाद एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा का स्थान रहा, जिनमें 3% से 4% तक की गिरावट देखी गई। विप्रो, इंफोसिस, कोफोर्ज और एलटीआईमाइंडट्री जैसी प्रमुख कंपनियों में भी 1% से 3.1% तक की गिरावट दर्ज की गई। नतीजतन, सितंबर में अब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2.02% की गिरावट आई है।

आईटी सेक्टर में गिरावट ने व्यापक बाजार को प्रभावित किया, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने निफ्टी 50 इंडेक्स को नीचे खींच लिया। हालांकि, वित्तीय शेयरों से मिले समर्थन ने समग्र बाजार में भारी गिरावट को रोकने में मदद की।

बाजार ने पहले ही 25 आधार अंकों की ब्याज दर कटौती का अनुमान

यह ध्यान देने योग्य है कि बाजार ने पहले ही 25 आधार अंकों की ब्याज दर कटौती का अनुमान लगा लिया था, लेकिन कुछ लोगों को 50 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद थी, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटीज प्रमुख हरीश वी ने कहा, "आज की बैठक में दरों में 25-50 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 18, 2024