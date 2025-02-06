scorecardresearch
Upper Circuit Share: सालभर से गिर रहे स्टॉक ने पांच दिन में करा कमाल, आज भी अपर सर्किट पर हुआ लॉक

Upper Circuit Stock: शेयर बाजर में जहां कई शेयर उच्चतम स्तर से गिर गए हैं तो वहीं कुछ शेयर ने निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताएंगे जिसने एक हफ्ते में 30 फीसदी का रिटर्न दे दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 6, 2025 12:08 IST
BGR Energy Systems shares opened 5% higher and was stuck in the upper circuit of 5% at Rs 42.03 on Friday.

शेयर बाजार में मिलेजुले कारोबार के बीच कुछ शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इन स्टॉक लिस्ट में KPI Green Energy Ltd भी शामिल है। पिछले एक हफ्ते से कंपनी के शेयर ने 30 फीसदी का रिटर्न दिया है। हैरानी इस बात की है कि सालभर से कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज भी कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर लॉक हुआ है। गुरुवार को कंपनी के शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 452.25 रुपये पर पहुंच गए। 

शेयर में क्यों आई तेजी

बाजार खुलने के बाद KPI Green Energy Ltd ने तिमाही नतीजे जारी किये। नतीजे के साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया। इसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा। 

कंपनी दे रही डिविडेंड का तोहफा (KPI Green Energy Ltd Dividend 2025)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 0.20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2025 निर्धारित किया गया है। कंपनी ने साल 2024 में शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर (Bonus Share) भी दिया है।  वहीं, साल 2023 में एक बार बोनस शेयर दिया है। 

कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (KPI Green Energy Ltd Q3 Result)

KPI Green Energy Ltd ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 85.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 50.6 करोड़ रुपये था। वहीं, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में EBITDA मार्जिन 31.37% से गिरकर 29.86% हो गया। 

KPI Green Energy Ltd के बारे में 

KPI Green Energy Ltd रिन्युएबल एनर्जी कंपनी है। यह कंपनी मुख्य तौर पर सौर ऊर्जा (Solar Energy) प्रोडक्शन  से जुड़ा काम करती है। यह कंपनी "क्लीन ग्रीन एनर्जी" सेक्टर में तेजी से उभर रही है। कंपनी सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा यह कैप्टिव पावर प्लांट्स (Captive Power Plants) और इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (IPP) मॉडल में एनर्जी सॉल्युशन सर्विस देती है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 6, 2025