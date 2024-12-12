scorecardresearch
इस Microcap Stock में लगा Upper Circuit, प्रमोटर्स ने खरीद डाले 69 लाख से ज्यादा शेयर्स

साल 2015 में स्थापित Kay Cee Energy and Infra Ltd विद्युत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के निर्माण और कमीशनिंग में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी आई और एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ NSE पर इसका शेयर ₹398.85 तक पहुंच गया,

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 12, 2024 12:35 IST

साल 2015 में स्थापित Kay Cee Energy and Infra Ltd विद्युत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के निर्माण और कमीशनिंग में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) परियोजनाओं को सरकारी संस्थाओं के लिए संभालती है, जिनमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RRVPNL) शामिल है।

आज कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी आई और एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ NSE पर इसका शेयर ₹398.85 तक पहुंच गया, जो कि इसके अपर सर्किट प्राइस को छू गया। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹437.14 करोड़ है। इस स्टॉक ने ₹54 के अंतिम IPO प्राइस की तुलना में 600 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए, सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि कंपनी तिमाही परिणामों की घोषणा नहीं करती है। सितंबर 2024 में आधे साल के परिणामों के अनुसार, Kay Cee Energy and Infra Ltd ने ₹37.86 करोड़ की आय हासिल की। इस अवधि के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹8 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़ था। वार्षिक प्रदर्शन को देखें तो FY24 में कंपनी ने ₹64.47 करोड़ की आय प्राप्त की, जबकि FY23 में यह ₹61.09 करोड़ था। FY24 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹12.50 करोड़ था, जबकि नेट प्रॉफिट ₹6.55 करोड़ था।

शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, प्रमोटर्स के पास 70.40 प्रतिशत शेयर हैं, जो पहले 70.26 प्रतिशत थे और पब्लिक निवेशकों के पास 29.26 प्रतिशत शेयर हैं। DIIs ने कंपनी में 0.33 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी है। निवेशकों को इस माइक्रो-कैप पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
