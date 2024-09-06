scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRadhakishan Damani के पोर्टफोलियो वाले शेयर में लगा अपर सर्किट

Radhakishan Damani के पोर्टफोलियो वाले शेयर में लगा अपर सर्किट

दिग्गज निवेशक Radhakishan Damani की हिस्सेदारी वाली वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 6 सितंबर को 20% का अपर सर्किट लगा दिया। आज इस स्टॉक की बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 13:00 IST
Radhakishan Damani के पोर्टफोलियो वाले शेयर में लगा अपर सर्किट
Radhakishan Damani के पोर्टफोलियो वाले शेयर में लगा अपर सर्किट

दिग्गज निवेशक Radhakishan Damani की हिस्सेदारी वाली वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 6 सितंबर को 20% का अपर सर्किट लगा दिया। आज इस स्टॉक की बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट है। 

आज रिकॉर्ड डेट के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट

वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयरों ने घोषणा की थी कि वे रिकॉर्ड डेट पर निवेशको को प्रत्येक एक शेयर के बदले 10 बोनस शेयर जारी करेंगे। शुक्रवार यानि आज रिकॉर्ड डेट के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रिकॉर्ड डेट

रिकॉर्ड डेट वह दिन होता है जब कोई कंपनी यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक कॉर्पोरेट कार्रवाई जैसे डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट या शेयर बायबैक से बेनेफिट होने की योग्य हैं। 

वीएसटी इंडस्ट्रीज का मुख्यालय

वीएसटी इंडस्ट्रीज का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैदराबाद और तूपरान (तेलंगाना) में स्थित है और इसके प्रमुख काम सिगरेट और बिना निर्मित तंबाकू का उत्पादन और बिक्री हैं। कंपनी ने जून तिमाही में 36 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट के साथ 53.58 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि बिक्री में 4 प्रतिशत की गिरावट आई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 6, 2024