Radhakishan Damani के पोर्टफोलियो वाले शेयर में लगा अपर सर्किट

दिग्गज निवेशक Radhakishan Damani की हिस्सेदारी वाली वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 6 सितंबर को 20% का अपर सर्किट लगा दिया। आज इस स्टॉक की बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट है।

आज रिकॉर्ड डेट के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट

वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयरों ने घोषणा की थी कि वे रिकॉर्ड डेट पर निवेशको को प्रत्येक एक शेयर के बदले 10 बोनस शेयर जारी करेंगे। शुक्रवार यानि आज रिकॉर्ड डेट के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया।

रिकॉर्ड डेट

रिकॉर्ड डेट वह दिन होता है जब कोई कंपनी यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक कॉर्पोरेट कार्रवाई जैसे डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट या शेयर बायबैक से बेनेफिट होने की योग्य हैं।

वीएसटी इंडस्ट्रीज का मुख्यालय

वीएसटी इंडस्ट्रीज का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैदराबाद और तूपरान (तेलंगाना) में स्थित है और इसके प्रमुख काम सिगरेट और बिना निर्मित तंबाकू का उत्पादन और बिक्री हैं। कंपनी ने जून तिमाही में 36 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट के साथ 53.58 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि बिक्री में 4 प्रतिशत की गिरावट आई।