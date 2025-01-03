Upcoming IPO: निवेश के लिए जल्द खुलेगा नया आईपीओ, Defence और Railway सेक्टर से सीधा कनेक्शन

शेयर बाजार में एंट्री के लिए अगले हफ्ते Quadrant Future Tek Limited का आईपीओ खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 290 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस पूरे आईपीओ में फ्रेश इश्यू जारी होंगे। यह आईपीओ 7 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 9 जनवरी 2025 को बंद हो जाएगा। इस आईपीओ से भी शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद है।

हम आपको नीचे इस आईपीओ के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं।

Quadrant Future Tek IPO के बारे में

यह आईपीओ 290 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 275 रुपये से 290 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। वहीं आईपीओ का लॉट साइज 50 शेयरों का है। अब सवाल आता है कि निवेशक को कितने रुपये की बोली लगानी होगी। वैसे तो निवेशक कई लॉट साइज के लिए बोली लगा सकता है, लेकिन एक लॉट के लिए उसे 14,500 रुपये का निवेश करना होगा।

माना जा रहा है कि कंपनी 10 जनवरी को आईपीओ का अलॉटमेंट करेगी। Quadrant Future Tek IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार Link Intime है। वहीं, इस आईपीओ के लीड मैनेजर Sundae Capital Advisors Private Limited हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 14 जनवरी 2024 को होने की उम्मीद है।

अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-2-2024 में कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में साल-दर-साल के हिसाब से 6 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, Quadrant Future Tek IPO का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1160 रुपया है।

खबर लिखे जाने तक ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ का जीएमपी (Quadrant Future Tek IPO GMP) जीरो था।

Quadrant Future Tek के बारे में

यह एक रिसर्च-ओरिएंटिड कंपनी है। फिलहाल, कंपनी भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम डेवल्प करने में लगी हुई है। कंपनी के पास Electron Beam Irradiation Centre है जो स्पेशल केबल मैन्यूफैक्चर करती है। कंपनी इस स्पेशल केबल का इस्तेमाल रेलवे रोलिंग स्टॉक और नौसेना (रक्षा) सेक्टर में किया जाता है। कंपनी सोलर और ईवी केबल्स का प्रोडक्शन के साथ एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिसिटी भी हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

