IPO Alert: Allchem Lifescience ने SEBI के पास आईपीओ के लिए दायर किए पेपर्स - DETAILS

Upcoming IPO: इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जल्द ही एक और बड़ा मौका आने वाला है। फार्मा सेक्टर की कंपनी Allchem Lifescience Limited ने बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास आईपीओ के लिए ड्रॉफ्ट पेपर दाखिल किए हैं।

Allchem Lifescience Limited एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (API) इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी केमिकल का भारतीय निर्माता है। कंपनी ने कर्ज को कम करने के लिए सेबी के पास DRHP दाखिल किया है।

Allchem Lifescience IPO Details

कंपनी का इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों माध्यम से इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी। फ्रेश इश्यू में कंपनी 190 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करेगी वही OFS में कंपनी 71.55 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी। ओएफएस में कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर बेचेंगे।

इस OFS में कंपनी के प्रमोटर कांतिलाल रमणलाल पटेल 35.77 लाख शेयर और मनीषा बिपिन पटेल भी 35.77 लाख शेयर की बिक्री करेंगे।

कंपनी ने Emkay Global Financial Services Limited को इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर और MUFG Intime India Private Limited (जिसका पहले नाम Link intime India Private Limited था) को इस आईपीओ का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

गुजरात स्थित कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों में से 130 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और बाकी के पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करना है।

कंपनी ने 13 मार्च को दायर अपने DRHP में कहा कि फरवरी 2025 तक सिक्योर फंड आधारित उधारों (लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लेकिन व्हीकल लोन को छोड़कर) का बकाया शेष 131.74 करोड़ रुपये था।

Allchem Lifescience के बारे में

कंपनी प्रमुख स्टार्टिंग मटेरियल (KSM), जेनेरिक API इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है और इसकी तुलना Ami Organics, Aether Industries, Shree Ganesh Remedies, और Blue Jet Healthcare जैसी लिस्टेड कंपनियों से की जा सकती है।

मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में API इंटरमीडिएट्स ने कंपनी के बिजनेस में 81 प्रतिशत और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस ने 18 प्रतिशत का योगदान दिया था।

Allchem Lifescience Financials

सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों 30 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का मुनाफा 23.4 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 137.4 करोड़ रुपये था। वहीं FY 25 के पहले हाफ में कंपनी का प्रॉफिट 10.89 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 78.4 करोड़ रुपये रहा है।