scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारUpcoming IPOs: अगले हफ्ते खुलेंगे 9 आईपीओ, पैसा रखें तैयार!

Upcoming IPOs: अगले हफ्ते खुलेंगे 9 आईपीओ, पैसा रखें तैयार!

एक बार फिर IPO मार्केट में बहार लौट आई है। अगले हफ्ते ढेर सारे IPO खुल जा रहे हैं। इनमें Waaree Energies समेत करीब 9 IPO खुलने जा रहे हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 20, 2024 10:05 IST
Currently, HDFC Bank holds 94.64 percent stake in the company. The lender was required to list HDB financials by September 25 as per regulatory requirements.  
Currently, HDFC Bank holds 94.64 percent stake in the company. The lender was required to list HDB financials by September 25 as per regulatory requirements.  

एक बार फिर IPO मार्केट में बहार लौट आई है। अगले हफ्ते ढेर सारे IPO खुल जा रहे हैं। इनमें Waaree Energies समेत करीब 9 IPO खुलने जा रहे हैं। यानि अगर आप भी IPO के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपरे लिए मौका है। इतना ही नहीं Hyunai समेत कई IPO की लिस्टिंग भी होने जा रही है।

advertisement

तो सबसे पहले जानते हैं मेन बोर्ड IPO के बारे में फिर SME आईपीओ कंपनियों के  बारे में भी बताएंगे।

Waaree Energies

भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Waaree Energies Ltd. अपना IPO 21 अक्टूबर से लॉन्च करने जा रही है। जबकि ये इश्यू 23 अक्टूबर को बंद होगा। वहीं  लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। कंपनी इस IPO के जरिए कुल 4,321 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें एक फ्रेश इश्यू और एक ऑफर-फॉर-सेल शामिल होगा। कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस बैंड 1,427 रुपये से 1,503 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ प्राइस बैंड 1427 से 1503 रुपये के बीच रखा गया है। एक लॉट में 9 शेयर हैं। इसके लिए 13,527 रुपये निवेश करने होंगे। एक रिटेल निवेशक अधिकतम 14 लॉट बुक करा सकता है।

Deepak Builders & Engineers

इसका प्राइस बैंड 192 ये 203 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 73 शेयर हैं। इसके लिए 14,819 रुपये निवेश करना होगा। एक रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट बुक कर सकता है। लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। इस कंपनी के IPO का साइज 260.04 करोड़ रुपये है। कंपनी 217.21 करोड़ रुपये के 1.07 करोड़ फ्रेश जारी और OFS के तहत 42.83 करोड़ रुपये के 21 लाख शेयर जारी करेगी। यह IPO भी 21 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक इसमें भी 23 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं।

Godavari Biorefineries

ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 23 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इसके लिए निवेशक 25 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी की लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 334 से 352 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 42 शेयर हैं। रिटेल निवेशक को अधिकतम 13 लॉट खरीदने की अनुमति होगी। इस IPO का इश्यू साइज 554 करोड़ रुपये है। कंपनी 325 करोड़ रुपये के 92 लाख फ्रेश शेयर और OFS के तहत 229.75 करोड़ रुपये के 65 लाख शेयर जारी करेगी। 

Afcons Infrastructure

ये शापूरजी पलौंजी ग्रुप की कंपनी है। यह IPO निवेश के लिए 25 अक्टूबर से खुलेगा। निवेशक 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। लिस्टिंग 4 नवंबर को होगी। इसका इश्यू साइज 5430 करोड़ रुपये है। कंपनी 1250 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी। वहीं 4180 करोड़ रुपये के शेयर OFS के तहत जारी किए जाएंगे। इसके प्राइस बैंड का फिलहाल एलान नहीं हुआ है।

advertisement

किसकी होगी लिस्टिंग?
अगले हफ्ते तीन IPO की लिस्टिंग भी होगी। लिस्ट होने वाले IPO में मेन बोर्ड से Hyundai का आईपीओ भी शामिल है। बाकी के दो आईपीओ SME बोर्ड से हैं। हुंडई का आईपीओ मंगलवार 22 अक्टूबर को लिस्ट होगा। Lakshya Powertech Limited का आईपीओ बुधवार 23 अक्टूबर और Freshara Agro Exports का IPO 24 अक्टूबर को लिस्ट होगा। ये दोनों SME बोर्ड के IPO हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 20, 2024