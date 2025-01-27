Budget और तिमाही नतीजों वाला हफ्ता शुरू, 500 कंपनी पेश करेगी रिजल्ट; स्टॉक पर बनाए रखें नजर

आज से जनवरी का आखिरी कारोबारी हफ्ता शुरू हो गया है। हफ्ते के पहले दिन ही स्टॉक मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज लगभग आधे फीसदी गिर गए हैं। इस गिरावट के कारण निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

अगर इस पूरे सप्ताह की बात करें तो यह हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते में करीब 500 कंपनियां तिमाही नतीजे (Q3 Results) जारी करेगी और शनिवार को यूनियन बजट (Union Budget 2025) पेश होगा। आपको बता दें कि इस हफ्ते लगातार 6 दिन बाजार में कारोबार होगा। यूनियन बजट के कारण शनिवार को भी बाजार में सामान्य ट्रेडिंग रहेंगी। हम आपको नीचे बताएंगे कि इस हफ्ते कौन-सी कंपनी किस तारीख को तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

27 जनवरी 2025 (सोमवार)

आज 75 स अधिक कंपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इसमें से मुख्य कंपनियां हैं-

एसीसी

अपोलो पाइप्स

बजाज हाउसिंग फाइनेंस

कैनरा बैंक

कोल इंडिया

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज

फेडरल बैंक

आईजीएल

आईओसी

एलटी फूड्स

नवकार कॉर्पोरेशन

पेट्रोनेट एलएनजी

टाटा स्टील

यूनियन बैंक

वंडरेला हॉलीडेज

यथार्थ हॉस्पिटल

28 जनवरी 2025 (मंगलवार)

आने वाले दिन यानी मंगलवार को 115 से ज्यादा कंपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों में से मुख्य कंपनी अरविंद लिमिटेड, बजाज ऑटो, बीएचईएल, बॉश लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सिप्ला, कोलगेट पामोलिव, सीएसबी बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ग्रीनप्लाई, ह्यूंडई मोटर इंडिया, साई सिल्क, जेएसडब्लू एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, राइट्स, एसबीआई कार्ड्स, सुजलॉन, टीटीके प्रेस्टीज, टीवीएस मोटर, वीगार्ड इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज आदि हैं।

29 जनवरी 2025 (बुधवार)

29 जनवरी 2025 को करीब 100 कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। इन नतीजों का असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस हफ्ते बुधवार को आरती ड्रग्स, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, बजाज फाइनेंस, ब्लूडार्ट, सीएएमएस, दीपक फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान मोटर्स, इंडियन बैंक, जे के पेपर, मारुति सुजूकी, क्वेस कॉर्प, रेडिको खेतान, रेमंड, टाटा मोटर्स, वोल्टास आदि कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी।

30 जनवरी 2025 (गुरुवार)

इस हफ्ते गुरुवार को अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अजंता फार्मा, एस्ट्रल, बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीईएल, बायोकॉन, डाबर, गेल, जिंदल स्टील, एलएंडटी, पीबी फिनटेक आदि कंपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी।

31 जनवरी (शुक्रवार)

जनवरी महीने के आखिरी दिन 100 से अधिक कंपनियां अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी देगी। इन कंपनियों में बंधन बैंक, जीएचसीएल, इंडसइंड बैंक, जूबिलैंट फार्मा, ज्योति लैब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नेस्ले, ओएनजीसी, रिलेक्सो, सन फार्मा आदि शामिल हैं।

आपको बता दें कि 1 फरवरी 2025 (शनिवार) यानी बजट वाले दिन भी आरती इंडस्ट्रीज के अलावा कई कंपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।