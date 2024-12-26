इस IPO ने ग्रे मार्केट में मचाया तहलका! लिस्टिंग पर प्रति शेयर 610 रुपये का फायदा संभव! आखिरी मौका

इंजिनीरिंग सोल्यूशन कंपनी Unimech Aerospace and Manufacturing के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) पर दांव लगाने का गुरुवार (26 दिसंबर) को आखिरी मौका है। आपको बता दें कि इस IPO का इश्यू 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में इसके GMP की क्या स्थिति है, आइये जानते हैं।

लॉट साइज

यूनिमेक एयरोस्पेस ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 745-785 रुपये प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट में 19 शेयर हैं। ऐसे में निवेशकों को कम से कम 19 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा जिसकी राशि 14,915 रुपये बनती है। वहीं, रिटेल निवेशक 13 लॉट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।

IPO Gmp

यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ के नॉन लिस्टिड शेयर बंपर लिस्टिंग का इशारा दे रहे हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार, यूनिमेक एयरोस्पेस के नॉन लिस्टेड शेयर गुरुवार (26 दिसंबर) को 1395 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह आईपीओ प्राइस 785 रुपये के अपर एन्ड के मुकाबले 610 रुपये या 77.71 प्रतिशत के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को दर्शाता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर 610 रुपये का फायदा हो सकता है।

कब लिस्टिंग

आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए गुरुवार (26 दिसंबर) को बंद हो जाएगा। यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ शेयरों के अलॉटमेंट को शुक्रवार (27 दिसंबर) को फाइनल रूप दिए जाने की उम्मीद है। सफल बोलीदाताओं को सोमवार (30 दिसंबर) तक उनके डीमैट खातों में शेयर मिल जाएंगे।

ब्रोकरेज की राय

ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ को लॉन्ग टर्म लिहाज से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म एसबीआई सिक्योरिटीज ने यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ को कट-ऑफ प्राइस पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। बजाज ब्रोकिंग ने भी लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ को सब्सक्राइब करने की एडवाइज दी है।