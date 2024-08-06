Unicommerce eSolutions IPO: इस आईपीओ में है जबरदस्त गेन्स का मौका?
IPO के बाजार में एक और नई कंपनी ने दस्तक दी है। इसका काम है Unicommerce eSolutions IPO
निवेशक हमेशा ऐसे IPO की तलाश में रहते हैं तो जो न सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से बल्कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। IPO के बाजार में एक और नई कंपनी ने दस्तक दी है। इसका काम है Unicommerce eSolutions IPO
Also Read: RBI MPC: RBI Monetary Policy Committee की मीटिंग आज से शुरू, रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं !
तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है? फिर IPO से जुड़ी दूसरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे।
यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस की स्थापना साल 2012 में हुई थी। ये एक ई-कॉमर्स सक्षम यानि competent सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस यानि SaaS प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी बड़े-बड़े ब्रांड्स, वेंडर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेशन मैनेज करता है। कंपनी, बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एक रेंज ऑफर करती है जिससे वो ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स को मैनेज कर पाते हैं। इन प्रोडक्ट्स में एक वेयरहाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एक मल्टी-चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, एक ओमनीचैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटप्लेस के लिए एक सेलर मैनेजमेंट पैनल, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग और कूरियर अलोकेशन के लिए पोस्ट ऑर्डर सर्विस और एक पैमेंट समाधान सिस्टम शामिल हैं। यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस के ग्राहक फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, FMCG, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रीशियन, हैल्थ, फार्मा और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से, कंपनी ने अपने इंटरनेशनल कस्टमर बेस का विस्तार किया है और 31 मार्च 2024 तक 7 देशों में 43 एंटरप्राइज़ क्लाइंट बन चुके हैं। आप ये समझिए कि फर्ज कीजिए फर्स्ट क्राई है। उसे ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स और दूसरी चीजों के लिए यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ती है।
तो चलिए IPO पर चर्चा करते हैं। साथ ही ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो ये आपको कब आ रहा है?
Unicommerce eSolutions IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 6 अगस्त को खुलेगा और 8 अगस्त को बंद होगा। IPO के लिए शेयर अलॉटमेंट को संभवत 9 अगस्त को देखने को मिल सकता है। डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट या रिफंड 12 अगस्त तक मिल जाएगा। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो, कंपनी को 13 अगस्त को शेयरों के BSE, NSE प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की उम्मीद है।
Unicommerce eSolutions IPO का प्राइस बैंड 102-108 रुपये प्रति शेयर है। एक एप्लिकेशन के साथ न्यूनतम लॉट साइज 138 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्ट रकम 14 हजार 904 रुपये है।
अब बात करते हैं Unicommerce eSolutions IPO के इश्यू साइज का। इस प्रोसेस के जरिए कंपनी 276 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह इश्यू पूरी तरह 2.56 करोड़ शेयरों की ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के प्रमोटर ऐसवेक्टर लिमिटेड (जिसे पहले स्नैपडील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), स्टारफिश आई प्राइवेट लिमिटेड, कुणाल बहल और रोहित कुमार बंसल हैं।
इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को देखें तो इन वित्तीय वर्ष के बीच यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड का रेवेन्यू में 17.71% की बढ़ा है और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स यानि PAT में 102% की बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 109.43 करोड़ रुपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.08 करोड़ रुपये था.
GMP की बात की जाए तो बाजार विश्लेषकों के मुताबिक अनलिस्टेड मार्केट में Unicommerce eSolutions IPO 40 रुपये है, जो कैप प्राइस की तुलना में 37.7% अधिक है.