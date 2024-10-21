इन 5 स्टॉक्स में निवेश से एक साल में पैसा होगा डबल!

सम्वत 2081 की शुरुआत के साथ कई ब्रोकरेज की ओर से Diwali picks दिए जा रहे हैं। ऐसे में Wellworth Share & Stock Broking ने 5 स्टॉक्स चुने हैं, जिस पर ब्रोकरेज काफी बुलिश है और उनका मानना है कि अगले साल तक ये स्टॉक निवेशकों का पैसा डबल कर सकते हैं।

Emmbi Industries

ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक ने हाल ही में एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है, और MACD जैसे तकनीकी संकेतकों ने भी ताज़ा खरीद संकेत दिए हैं। स्टॉक का मौजूदा भाव 133 रुपए है और टारगेट प्राइस (Target Price) ₹260 रुपए दिया गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस स्टॉक में हर गिरावट पर खरीदने का मौा है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा जा सकता है।

Lyka Labs

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने पिछले 7 क्वार्टरों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहाँ इसने ₹10 से लेकर ₹267 तक की उड़ान भरी। हालांकि, इस तेजी के बाद, स्टॉक में करेक्शन भी हुआ और 9 क्वार्टरों तक कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन अब, हाल ही में इसने भारी वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। स्टॉक का मौजूदा भाव 143 रुपए है। ब्रोकरेज का कहना है कि तो इसे खरीदना एक शानदार मौका होगा। इसका Target Price ₹300 प्रति शेयर तय किया है और जो मौजूदा स्तरों से स्टॉक पैसे डबल कर सकता है।

TajGVK Hotels & Resorts

ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर ₹263 के स्तर पर अपनी गिरती हुई ट्रेंडलाइन को तोड़ते हुए एक बड़े ब्रेकआउट के साथ बढ़ रहा है। स्टॉक ने पहले एक मजबूत रैली दिखाई, फिर उसमें करेक्शन हुआ और अब यह एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। स्टॉक का मौजूदा भाव 300 रुपए प्रति शेयर है और ब्रोकरेज का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, खासकर अगर स्टॉक ₹260 के सपोर्ट लेवल के पास आता है। इस स्टॉक का Target Price ₹510 रखा गया है यानि करीब 68 प्रतिशत का संभावित रिटर्न दे सकते हैं।

Prime Focus

ब्रोकरेज का मानना है कि Prime Focus ने एक बेहद ही आकर्षक Cup and Handle Pattern से ब्रेकआउट किया है। यह पैटर्न आमतौर पर एक बुलिश सिग्नल देता है और इसका मतलब है कि स्टॉक आगे चलकर जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। स्टॉक का मौजूदा भाव 150 रुपए है। इसका Target Price ₹310 प्रति शेयर तय किया है, जिससे 93 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

Varroc Engineering

ब्रोकरेज का कहना है कि 14 क्वार्टर तक कंसोलिडेशन के बाद अपने लॉन्ग टर्म Mother Candlestick से ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब है कि यह स्टॉक अब बड़ी तेजी के लिए तैयार है। स्टॉक का मौजूदा भाव 550 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मौजूदा स्तरों पर और ₹520 के आसपास सपोर्ट मिलने पर, यह स्टॉक खरीदने के लिए बेहद शानदार रिटर्न दे सकते है। इसका Target Price ₹900 प्रति शेयर है, जिससे 58 प्रतिशत की संभावित बढ़त है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।