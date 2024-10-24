Ugro Capital: सितंबर तिमाही में AUM ₹10,000 करोड़ पार, विश्लेषकों का भरोसा बरकरार



प्रमुख NBFC और MSME सेगमेंट को कर्ज देने के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी Ugro Capital Ltd ने सितंबर 30, 2024 को खत्म हुई तिमाही और छमाही के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में कंपनी के NPA करीब 2.5 फीसदी पर स्थिर हो जाएंगे.



कैसा रहा प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 36 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 23 फीसदी अधिक है, जबकि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 17 फीसदी अधिक है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 66 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो YoY आधार पर 22 फीसदी अधिक है.



सितंबर 2024 तिमाही में कंपनी की कुल आय 35 फीसदी YoY बढ़कर 342.86 करोड़ रुपये रही, जबकि QoQ आधार पर इसमें 14 फीसदी का इजाफा देखने को मिला. इस तिमाही के दौरान कंपनी ने 1,971 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा, जो बीती तिमाही से 72 फीसदी अधिक था, जबकि इसका का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 10 फीसदी बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.



शेयर का प्रदर्शन

गुरुवार को Ugro Capital शेयर 1.35 फीसदी की बढ़त के साथ 240.75 रुपये के भाव तक पहुंच गए. कंपनी की का कुल बाजार पूंजीकरण 2,250 करोड़ रुपये के आसपास था. बुधवार को यह शेयर 237.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. बीते तीन साल में इस शेयर ने 90 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में इस शेयर का भाव दोगुना हो चुका है.



ब्रोकरेज की राय

कंपनी पर अपनी राय रखते हुए Choice Broking ने कहा कि Ugro ने इस तिमाही में 10,000 करोड़ रुपये का AUM हासिल किया और कंपनी का फोकस MSME सेक्टर पर बना हुआ है. इसके अलावा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार हुआ है, जिससे इसकी बैलेंस शीट मजबूत होगी. कंपनी अपने 4 फीसदी ROA के लक्ष्य पर बनी हुई है.



Choice Broking ने कहा कि कंपनी ने लगातार MSME लोन में अपनी पकड़ बना रही है और आने वाले समय में इसे मजबूत पोर्टफोलियो का फायदा मिलेगा. कर्ज का लागत में आई कमी से कंपनी को लाभ हासिल होगा. Choice Broking ने Ugro Capital को 'Outperform' रेटिंग के साथ 345 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो इसमें फीसदी तक की तेजी दिखाता है.



Emkay Global Financial Services और Keynote Capitals ने Ugro Capital पर खरीदारी की राय दी है, जो इस पर उनका लक्ष्य 390 रुपये और 281 रुपये का है. हालांकि, दोनों ब्रोकरेजेज की ताजा रिपोर्ट आना अभी बाकी है.

