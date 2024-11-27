35 प्रतिशत डिस्काउंट पर मिल रहा है शेयर, निवेशकों का बनेगा बड़ा पैसा!

हाल ही में लिस्ट हुई ऑनलाइन फूड डिलिवरी सर्विस कंपनी Swiggy को लेकर ब्रोकरेज ने रिपोर्ट जारी की है। इस नोट में स्टॉक पर दिलचस्प संभावनाएं जताई गई है। साथ ही अबतक का सबसे बड़ा टारगेट भी दिया गया है।

ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने Swiggy स्टॉक में कवरेज की शुरुआत की है और अब तक का सबसे बड़ा टारगेट दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कॉम्पिटिटर Zomato के मुकाबले यह 35 प्रतिशत डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऑनलाइन फूड डिलिवरी बिजनेस में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। लगातार बढ़ती डिमांड का दोनों को फायदा मिलेगा।

advertisement

विदेशी ब्रोकरेज UBS ने स्विगी शेयर में कवरेज की शुरुआत की है। BUY की पहली रेटिंग दी गई है और 515 रुपए का टारगेट दिया गया है। आपको बता दें कि स्विगी का शेयर 440 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा है. 390 रुपए पर नवंबर के महीने में इसका IPO आया था। 14 नवंबर को शेयर ने 489 रुपए का लाइफ हाई बनाया था। पिछले दिनों Macquarie ने कवरेज की शुरुआत की थी. इसने अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 325 रुपए का टारगेट दिया है.

ग्लोबल ऐनालिस्ट ने कहा कि ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेगमेंट में कंपनी का मार्जिन और स्केल तेजी से बढ़ रहा है और जोमैटो से दूरी घटती जा रही है। दूसरे बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो क्विक कॉमर्स में कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। वैल्युएशन की बात करें तो यह जोमैटो के मुकाबले 35% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बता दें कि जब इसका IPOआया था तब जोमैटो के मुकाबले वैल्युशन 50-55 प्रतिशत डिस्काउंट पर था। इस समय FY27 एंटरप्राइज वैल्यु के आधार पर Zomato का शेयर 9x मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है जबकि Swiggy 6.2x के मल्टीपल पर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।