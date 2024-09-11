पिछले कुछ दिनों से Tata Motors के शेयर ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा रखी है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 5 प्रतिशत टूट चुका है। स्टॉक के गिरावट के दौरान ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने टाटा मोटर्स पर एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है। जिससे यकीनन निवेशक परेशान हो सकते हैं। इसमें न सिर्फ कई तरह के सवाल उठाए गए हैं बल्कि नए टारगेट्स जानकर निवेशक सन्न रह सकते हैं।

ब्रोकरेज के बड़े सवाल

UBS ने अपनी रिपोर्ट में ये सवाल उठाए गए है कि क्या निवेशकों को टाटा मोटर्स की ब्रिटिश शाखा, Jaguar Land Rover (JLR) पर डिस्काउंट्स के बढ़ने को लेकर चिंता करनी चाहिए। जगुआर लैंड रोवर के प्रीमियम मॉडल जैसे डिफेंडर, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट ने औसत बिक्री मूल्य (ASP) को ऊंचा किया है, लेकिन इन मॉडलों की मजबूत मांग धीमी पड़ने लगी है।

आर्डर बुक महामारी के पूर्व स्तरों से नीचे गिर गई है और रेंज रोवर्स पर छूट जल्द ही बढ़ सकती है। इसके अलावा ब्रोकर JLR में मार्जिन स्लिपेज और टाटा के भारतीय पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में संभावित गिरावट के जोखिम की उम्मीद कर रहा है।

कंपनी ने जून तिमाही के लिए JLR ने £7.3 बिलियन की रेवेन्यू में 5.4% की बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है। JLR का ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि ब्याज और EBIT के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तिमाही के लिए 30 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 8.9% हो गया है, जो मिक्स और मटीरियल कॉस्ट में सुधार दिखाता है। JLR सेगमेंट के लिए कंपनी ने कहा था कि एनुअल प्लांट बंद करने और एक प्रमुख एल्यूमिनियम सप्लायर में बाढ़ के कारण दूसरे और तीसरे तिमाही में उत्पादन में कमी की उम्मीद है।

हैरान करने वाले टारगेट

वैश्विक ब्रोकर फर्म UBS ने Tata Motors पर 'Sell' की सिफारिश की है और टारगेट प्राइस ₹825 प्रति शेयर तय किया है। जो मंगलवार की क्लोजिंग के हिसाब से 20% की संभावित गिरावट को दिखाता है। आपको बता दे कि स्टॉक पहले ही 30 जुलाई 2024 के ₹1179 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 12% नीचे आ चुका है।

स्टॉक की चाल को देखा जाए तो 2024 में अब तक स्टॉक में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये स्टॉक 2023 में Nifty 50 इंडेक्स पर एकमात्र ऐसा था जिसने निवेशकों का पैसा दोगुना किया है।