scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार2 लाख के बनाए 984 करोड़, कैसे इस Penny Stock ने निवेशकों को बनाया करोड़पति

2 लाख के बनाए 984 करोड़, कैसे इस Penny Stock ने निवेशकों को बनाया करोड़पति

BSE-लिस्टेड कंपनी के शेयरों ने जिसका मौजूदा मार्केट कैप ₹3,804 करोड़ है, 6 महीने में 55,751 गुना रिटर्न दिया है। सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी के पास केवल 322 पब्लिक शेयरोहल्डर्स थे। 6 प्रमोटरों को जोड़कर कुल शेयरधारक संख्या 328 हो जाती है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 20, 2024 09:46 IST
Market watchers believe that selling by foreign institutional investors and weaker-than-expected Q2 results kept the market volatile in the recent past.
Market watchers believe that selling by foreign institutional investors and weaker-than-expected Q2 results kept the market volatile in the recent past.

BSE-लिस्टेड कंपनी के शेयरों ने जिसका मौजूदा मार्केट कैप ₹3,804 करोड़ है, 6 महीने में 55,751 गुना रिटर्न दिया है। सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी के पास केवल 322 पब्लिक शेयरोहल्डर्स थे। 6 प्रमोटरों को जोड़कर कुल शेयरधारक संख्या 328 हो जाती है।

कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों के पास केवल 50,000 शेयर हैं, जो कंपनी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें 284 रिटेल निवेशक शामिल हैं जिनके पास ₹2 लाख तक के शेयर हैं, जो कंपनी में 7.43 प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में रिटेल शेयरधारकों की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

advertisement

जून में ₹3.53 प्रति शेयर के निचले स्तर पर, इन 322 सार्वजनिक शेयरधारकों के पास जो शेयर थे, उनकी मूल्य ₹1.77 लाख थी। आज ये ₹984 करोड़ के हो गए हैं। यह है Elcid Investments Ltd.

आपको बता दें कि ये अतरल (illiquid) शेयर है, जिसमें 2024 का पहला ट्रेड 21 जून को हुआ था। इसे 2023 में केवल दो दिन और 2021 में नौ दिन ट्रेडिंग का अवसर मिला। लेकिन ऐसा क्यों?

जबकि शेयर पिछले कुछ वर्षों में ₹2.00-3.50 प्रति शेयर के बीच ट्रेड हो रहे थे, एलसिड इन्वेस्टमेंट्स कम से कम 2006 से एशियन पेंट्स लिमिटेड की एक प्रमोटर इकाई बनी रही है और उसने 30 सितंबर तक पेंट्स निर्माता में 2.95 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 2,83,13,860 शेयरों का मालिकाना हक रखा हुआ था।

इन 2,83,13,860 एशियन पेंट्स के शेयरों का मूल्य केवल गुरुवार के स्तर पर ₹6,490 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, इसकी दो सहायक कंपनियां मुरहार इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, इसके वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, एशियन पेंट्स में 0.60 प्रतिशत और 0.68 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती थीं, जो तिमाही 2 में कुल ₹2,818 करोड़ के हैं।

यहां खरीदार थे, लेकिन कोई बेचने वाला नहीं था क्योंकि मूल्य निर्धारण की कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी।

सेबी ने इसका नोटिस लिया और जून में यह घोषणा की कि लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनियों और निवेश होल्डिंग कंपनियों के लिए विशेष कॉल ऑक्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें यह नोट किया गया कि कुछ लिस्टेड IC और IHC को बहुत कम ट्रेड किया जा रहा था और इन कंपनियों के जरिए अपनी नवीनतम ऑडिट की गई वित्तीय रिपोर्टों में घोषित बुक वैल्यू से काफी कम मूल्य पर ट्रेड हो रहे थे।

सेबी ने बिना नाम लिए यह ध्यान में लाई है कि इन कंपनियों के पास सामान्य रूप से कोई दिन-प्रतिदिन की संचालन नहीं होती और ये विभिन्न संपत्ति वर्गों में निवेश रखती हैं, जिसमें अन्य लिस्टेड कंपनियों के शेयर भी शामिल हैं।

इसका समाधान करने के लिए, सेबी ने इन आईसी और आईएचसी के लिए "विशेष कॉल ऑक्शन बिना मूल्य सीमा के" के एक फ्रेमवर्क को लागू करने का निर्णय लिया, ताकि इन कंपनियों के शेयरों का प्रभावी मूल्य निर्धारण हो सके। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स ने 29 अक्टूबर को लगभग 67,000 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2,36,250 का उच्चतम स्तर छुआ। इस स्रिप ने 8 नवंबर तक ₹3,32,399.95 का और उच्चतम स्तर छुआ, हालांकि बाद में कुछ सुधार देखा गया।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 20, 2024