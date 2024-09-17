एक ही दिन में स्टॉक 57% आया नीचे, निवेशक हुए बर्बाद!

आपने शेयर मार्केट में दुनिया भर के स्टॉक की दमदार तेजी तो बहुत देखी होगी। लेकिन क्या किसी स्टॉक को आपने एक ही दिन में 57% टूटते देखा है? इतने बड़े स्टॉक क्रैश से निवेशकों के हाल बेहाल हैं। आइये जानते हैं पूरा मामला।

जिस कंपनी का स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई है। उसका नाम Tupperware है। कंपनी साल 1946 में स्थापित हुई थी और किचनवेयर के बिजनेस से जुड़ी थी। भारत में भी Tupperware के प्रोडक्ट और लंच बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। हाल ही में खुलासा किया है कि उसने अपने 700 मिलियन डॉलर के कर्ज के मैनेजमेंट को लेकर लंबी बातचीत के बाद कानूनी और वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी आई कि Tupperware इस हफ्ते के आखिरी तक दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

इस खबर के मार्केट में आते ही हाहाकर मच गया और शेयरों में 57% की भारी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को शेयरों की कीमत 0.51 सेंट पर बंद हुई, जो 57.51% की कमी को दिखाती है।

ब्लूमबर्ग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक Tupperware ने कई बार कर्ज की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे कंपनी ने कोर्ट प्रोटेक्शन की योजना बनाई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद संकटपूर्ण हो गई है और इसके COVID-19 महामारी के दौरान Tupperware की बिक्री में अचानक बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि लोग घर पर रहकर अधिक खाना बना रहे थे और बहुत सारे बचे हुए खाने को स्टोर करने के लिए Tupperware के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे दुनिया की दूसरी कई कंपनियों के साथ हुआ वैसा ही Tupperware के साथ भी हुआ। कोरोना कम होते ही बिक्री में कमी आई जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा गई।