श्रद्धांजलि: दिग्गज निवेशक Rakesh Jhunjhunwala की 10 यादगार बातें
राकेश झुनझुनवाला का (जन्म 5 जुलाई 1960, मृत्यु 14 अगस्त 2022) भारत के निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे। वे पेशे से चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट थे। उनकी कम्पनी का नाम 'रेअर इंटरप्राइजेज' है, जिसका पोर्टफोलियो प्रबन्धन राकेश स्वयं करते थे। झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिगबुल और भारत का वारेन बफेट भी कहा जाता था।
दिग्गज निवेशक Rakesh Jhunjhunwala का पिछले साल 14 अगस्त, 2022 को 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। लेकिन भारत के बारे में उनके ज्ञान के शब्दों और उनके निवेश दर्शन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, राकेश झुनझुनवाला को इस साल की शुरुआत में मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। बिजनेस टुडे बाज़ार ने 15 अगस्त से पहले भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश दर्शन पर उनके विचार एकत्रित किए।
आइये जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की 10 बड़ी बातें:
1) राकेश झुनझुनवालिया अक्सर कहते थे कि वह भारत की विकास कहानी को लेकर बहुत आशावादी हैं। देश का कार्यबल उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है।
2) प्रतिष्ठित निवेशक ने यह भी कहा कि देश एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है।
3) उन्होंने यह भी कहा कि भारत की क्षमता असीमित है और इसका दिन जरूर आएगा।
4) झुनझुनवाला ने यह भी कहा, "मैं भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और हमारे लोगों की उद्यमशीलता की भावना के कारण दीर्घकालिक रूप से मजबूत हूं।
5) उनका यह भी मानना था कि भारतीय बाजार अस्थिर रहेंगे, लेकिन किसी को अल्पावधि पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। भारत की विकास गाथा बरकरार है।
6) धन विरोधाभासी होने से बनता है, और भारतीय शेयर बाजार आपको ऐसा करने के पर्याप्त अवसर देते हैं।
7) भीड़ के पीछे मत चलो, यदि आप धन सृजन करने जा रहे हैं, तो आपको एक स्वतंत्र विचारक बनना होगा।
8) बाजार का सम्मान करें, खुले दिमाग से सोचे। जानिए क्या दांव पर लगाना है, जानें कब उठाना है नुकसान से और जिम्मेदार रहना।
9) शेयर बाज़ार हमेशा सही होते हैं। बाजार में कभी भी समय न लगाएं।
10) धैर्य सफल निवेश की कुंजी है। आपको अपने निवेश को बढ़ने और चक्रवृद्धि (Compounding) के लिए समय देना होगा।