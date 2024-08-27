ट्रेंट बनाम ज़ोमैटो: ये दो निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक 2024 में 100% से अधिक चढ़े
निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में दो स्टॉक्स ने साल-दर-साल आधार ( YoY) पर जारी बेहतर प्रदर्शन के बीच 100% से अधिक की बढ़त दर्ज की। ट्रेंट के शेयर पिछले साल 29 दिसंबर को 3054.95 रुपये से 127% बढ़कर 26 अगस्त 2024 को 6,925.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी 30 सितंबर से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने 7,000 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ट्रेंट पर तेजी का अनुमान लगाया है।
ज़ोमैटो का शेयर 123.70 रुपये से 110% बढ़कर 259.39 रुपये पर
दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान ज़ोमैटो का शेयर 123.70 रुपये से 110% बढ़कर 259.39 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने Q1FY25 में 253 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की, जबकि Q1FY24 में यह 2 करोड़ रुपये था। मॉर्गन स्टेनली ने ज़ोमैटो को 278 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।
