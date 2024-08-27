ट्रेंट बनाम ज़ोमैटो: ये दो निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक 2024 में 100% से अधिक चढ़े

निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में दो स्टॉक्स ने साल-दर-साल आधार ( YoY) पर जारी बेहतर प्रदर्शन के बीच 100% से अधिक की बढ़त दर्ज की। ट्रेंट के शेयर पिछले साल 29 दिसंबर को 3054.95 रुपये से 127% बढ़कर 26 अगस्त 2024 को 6,925.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी 30 सितंबर से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने 7,000 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ट्रेंट पर तेजी का अनुमान लगाया है।

ज़ोमैटो का शेयर 123.70 रुपये से 110% बढ़कर 259.39 रुपये पर

दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान ज़ोमैटो का शेयर 123.70 रुपये से 110% बढ़कर 259.39 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने Q1FY25 में 253 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की, जबकि Q1FY24 में यह 2 करोड़ रुपये था। मॉर्गन स्टेनली ने ज़ोमैटो को 278 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।

Poco Pad 5G में क्या है शानदार फीचर?

Poco Pad 5G अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस टैबलेट को भारत में 12 इंच के बड़े डिस्प्ले, सक्षम स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। पोको पैड 5G दो रंगों में उपलब्ध है: पिस्ता ग्रीन और कोबाल्ट ब्लू। SBI, HDFC या ICICI बैंक कार्ड का उपयोग करने वाले खरीदार 3000 रुपये की छूट पा सकते हैं। इन ऑफर्स के साथ, 8GB+128GB वैरिएंट 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 8GB+256GB वैरिएंट की कीमत 21,999 रुपये होगी। ये छूट पोको पैड 5G को बजट-फ्रेंडली डिवाइस की तलाश करने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

पोको पैड 5G: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

पोको पैड 5G एक स्लीक और पोर्टेबल टैबलेट है, जो सिर्फ़ 7.52mm मोटा है और इसका वज़न 568g है, जिससे इसे लंबे समय तक साथ ले जाना और इस्तेमाल करना आसान है। इसमें 2560x1600 पिक्सल के शार्प रेज़ोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। 16:10 आस्पेक्ट रेशियो आपको भरपूर स्क्रीन स्पेस देता है और डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ, विज़ुअल जीवंत और विस्तृत हैं। आपकी आँखों की सुरक्षा के लिए, टैबलेट को कम नीली रोशनी और झिलमिलाहट-मुक्त देखने के लिए प्रमाणित किया गया है।

पोको पैड 5G भविष्य के लिए तैयार है, जिसमें तेज़ डाउनलोड और सहज स्ट्रीमिंग के लिए 5G कनेक्टिविटी है। यह हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए वाई-फाई 6 और वायरलेस डिवाइस के साथ स्थिर कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ 5.2 को भी सपोर्ट करता है। Android 14 पर आधारित Xiaomi के HyperOS पर चलने वाला यह टैबलेट एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करता है।