Q3 Result के बाद गिरा TARIL Share, ब्रोकरेज फर्म ने कहा शेयर खरीदना कितना सही?

कई कंपनियों ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इनमें Transformers & Rectifiers India Ltd भी शामिल है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (TARIL Q3 Result) में कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिला है।

आज सुबह के कारोबार से कंपनी के शेयर लाल निशान पर हैं। दोपहर 2.10 बजे कंपनी के शेयर पर 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और शेयर का भाव 1,176.25 करोड़ रुपये पहुंच गया।

शेयर में क्यों आई गिरावट

माना जा रहा है कि निवेशकों के उम्मीद जितना अच्छा नतीजा न आने के कारण कंपनी के शेयर में गिरावट आई है।

कैसा रहा तिमाही नतीजा

दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट15.6 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट के साथ कंपनी के अन्य इनकम में भी तेजी आई है। पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी के रेवेन्यू में 51 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

शेयर खरीदना कितना सही?

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह दिया है। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी के मार्जिन में विस्तार आएगा। ऐसे में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

