Transformers and Rectifiers ने Q3 नतीजे किए जारी, Bonus को लेकर भी खबर

Transformers and Rectifiers Ltd. ने Q3 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। साथ ही एक्सचेंजों को बोनस शेयर को लेकर भी जानकारी साझा की है। आइये जानते हैं तमाम डिटेल्स...

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 8, 2025 15:38 IST
दिसंबर तिमाही के लिए, Transformers और Rectifiers ने ₹55 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹15.6 करोड़ का लाभ था। इस परिणाम में ₹7 करोड़ की वृद्धि कंपनी की अन्य आय में हुई थी। तिमाही का रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में 51.5% बढ़कर ₹559.4 करोड़ हो गया।

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) ₹84.8 करोड़ था, जो पिछले साल ₹35.6 करोड़ था, इस हिसाब से देखा जाए तो साल दर साल 136 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो जबकि EBITDA मार्जिन 9.6% से बढ़कर 15.2% हो गया है।

Transformers और Rectifiers के शेयर दिन के निचले स्तरों से उबरकर अब ₹1,297.8 पर 5 प्रतिशत अपर सर्किट में बंद हो गए हैं। पिछले 12 महीनों में स्टॉक में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉक इस समय अतिरिक्त निगरानी उपायों (ASM) के तहत Stage 4 में है।

Transformers और Rectifiers Ltd. ने बुधवार यानि 8 जनवरी को एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसके बोर्ड ने एक बोनस शेयर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो इसके शेयरधारकों के जरिए प्रत्येक एक शेयर पर एक बोनस शेयर (1:1) के रूप में जारी किया जाएगा। बोनस इश्यू का ऐलान कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ किया गया है, साथ ही एक फंड रेजिंग प्रस्ताव भी पेश किया है।

यह Transformers और Rectifiers के जरिए 2013 के बाद पहला बोनस इश्यू है। उस समय कंपनी ने हर 9 शेयरों पर 1 बोनस शेयर जारी करने का एलान किया था। बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है।

बोनस और तिमाही परिणामों के साथ Transformers और Rectifiers की बोर्ड ने फंड रेजिंग प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कंपनी ₹750 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है, जिसे योग्य संस्थानों को Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए से शेयरों की बिक्री से हासिल किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 8, 2025