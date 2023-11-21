Trading Loss: ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में हुआ 22 लाख का घाटा, पुलिसकर्मी बन गया चोर

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसकी कहानी सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई है। दरअसल चंद्रपुर में कई इलाकों में चोरी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम रही थी लेकिन जैसे एक चोर पुलिस के हाथ में आया तो पुलिस हैरान रह गई। दरअसल ये कोई नहीं बल्कि नीलेश डाहुले थे जो पुलिस में काम करता था लेकिन साथ ही चोरियां भी कर रहा था। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी ने बताया कि आरोपी नरेश डाहुले को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग की आदत लग गई थी। इसी के कारण उस पर 22 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। जिसे चुकाने के लिए वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा था। CCTV फुटेज के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया है।

advertisement

Also Read: Online Fraud: गुरुग्राम की महिला ने Google के माध्यम से शराब का ऑर्डर दिया, खाते से हो गए पैसे गायब

कर्ज चुकाने के लिए पुलिसकर्मी करने लगा चोरी

छानबीन के दौरान अपराध शाखा (LCB) में कार्यरत एक पुलिसकर्मी पर चोरी का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले चंद्रपुर शहर के सहकार नगर इलाके में चोरी हुई थी और सितंबर महीने में शहर के उपगनलावर लेआउट में बने एक घर में 80 हजार की चोरी हुई थी। इन चोरियों की घटनाओं की छानबीन के दौरान CCTV फुटेज से पता चला कि दोनों चोरियां पुलिसकर्मी नरेश डाहुले ने की थी।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की

रामनगर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी का कहना है कि उपगणलावर लेआउट में मुस्तफा शेख के घर में 14 नवंबर को चोरी हुई थी।पीड़ित की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज के अधार पर पता चला कि नीलेश डाहुले इन चोरियों में शामिल है।