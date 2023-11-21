Online Fraud: गुरुग्राम की महिला ने Google के माध्यम से शराब का ऑर्डर दिया, खाते से हो गए पैसे गायब

Gurugram में एक महिला को Whiskey की एक बोतल ऑनलाइन ऑर्डर करने पर 30,000 रुपये से अधिक का नुकसान हो गया। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम में रहने वाली 32 साल की एक महिला ने ऑनलाइन व्हिस्की की एक बोतल ऑर्डर करने की कोशिश की। Google के माध्यम से स्थानीय वाइन डिलीवरी सेवा खोजने में असमर्थ होने पर, उसे एक फ़ोन नंबर मिला जो डोरस्टेप अल्कोहल डिलीवरी प्रदान करने का दावा करता था। महिला ने बताया कि इस नंबर पर कॉल करने और UPI के माध्यम से ग्लेनफिडिच की एक बोतल के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करने के बाद, उसे डिलीवरी के लिए अतिरिक्त पैसे का अनुरोध करने वाला एक कॉल आया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऑर्डर रद्द करने का फैसला किया। इसके बाद घोटालेबाजों ने उसे रिफंड का वादा करते हुए 5 रुपये भेजने के लिए कहा। महिला को लगा कि उसके पैसे आ गए है। थोड़ी देर में महिला के बैंक खाते से 29,986 रुपये डेबिट कर दिए गए हैं। घबराकर उसने अपने बैंक से संपर्क किया और खाता ब्लॉक करा दिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 5 रुपये के लेनदेन के बाद उनके खाते का विवरण लीक हो गया था।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की लोकेशन भरतपुर की बताई जा रही है। अगर आपको भी कोई ऐसे कॉल करें तो आप अपनी जानकारी ना भेजें। दूसरा, जब भी आपको कोई अटैचमेंट वाला लिंक प्राप्त हो, तो बेहद सावधान रहें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने या ईमेल या संदेशों में अटैचमेंट खोलने से पहले प्रेषक की पहचान सत्यापित करें। अंत में, कभी भी किसी अजनबी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर न करें और अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा न करें।