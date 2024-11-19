scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारआज किन कंपनियों की है एक्स डिविडेंड डेट, नोट कीजिए

आज किन कंपनियों की है एक्स डिविडेंड डेट, नोट कीजिए

आज (मंगलवार) को कई कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड हो रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम कोचीन शिपयार्ड, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स, एमआरएफ, और इन्फो एज शामिल हैं। इन कंपनियों ने हाल ही में अपने शेयरधारकों के लिए लाभांश की घोषणा की है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 08:50 IST

मुख्य जानकारी:-

कोचीन शिपयार्ड:

4 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश।
रिकॉर्ड तिथि: आज।
भुगतान तिथि: 7 दिसंबर।

एशियन पेंट्स:

4.25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश।
भुगतान तिथि: 9 दिसंबर।

इन्फो एज:

12 रुपये प्रति शेयर का लाभांश।
भुगतान तिथि: 8 दिसंबर।

ओएनजीसी:

6 रुपये प्रति शेयर का लाभांश।
भुगतान तिथि: 11 दिसंबर।

एमआरएफ:

3 रुपये प्रति शेयर का लाभांश।
भुगतान तिथि: 8 दिसंबर।

अन्य कंपनियां:

प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर:
95 रुपये प्रति शेयर का लाभांश।
भुगतान तिथि: 15 दिसंबर।

अक्ज़ो नोबेल इंडिया:

70 रुपये प्रति शेयर का लाभांश।
भुगतान तिथि: 7 दिसंबर।
अन्य: ईएसएबी इंडिया (25 रुपये), जीई शिपिंग (7 रुपये), और वैभव ग्लोबल (1.50 रुपये) के शेयर भी एक्स-डिविडेंड हो रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 19, 2024