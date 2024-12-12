

भारतीय शेयर बाजार ने 2024 में अलग-अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्री की कुछ कंपनियों में हैरान करने वाली बढ़ोतरी की है, जिनमें से कुछ कंपनियों ने 11 दिसंबर, 2024 तक एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया। ACE Equity के डेटा के अनुसार, पिछले 12 महीनों में बेंचमार्क BSE सेंसेक्स ने 17% का रिटर्न दिया, जबकि BSE स्मॉलकैप इंडेक्स ने 39% की बढ़त हासिल की।

इस दौरान कुछ BSE लिस्टेड शेयरों ने 91,000% तक के रिटर्न दिए। यहां 2024 में टॉप 10 प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की सूची दी जा रही है:

Sri Adhikari Brothers Television Network

यह कंपनी फिल्म निर्माण, वितरण और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने 91,161% का असाधारण रिटर्न दर्ज किया, जिससे इसका मार्केट कैप 8 करोड़ से बढ़कर 5,465 करोड़ रुपये हो गया। इसका शेयर प्राइस 2.4 रुपये से बढ़कर 2,153.8 रुपये हो गया। एक साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश अब 9 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

Marsons

इलेक्ट्रिक उपकरण उद्योग में प्रमुख कंपनी, जिसने 2,763% का रिटर्न दिया। इसका शेयर मूल्य 8.4 रुपये से बढ़कर 241.1 रुपये हो गया, और मार्केट कैप 4,148 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

Bharat Global Developers

आईटी-सॉफ़्टवेयर क्षेत्र की कंपनी, जिसने 2,441% का रिटर्न दर्ज किया। इसका शेयर मूल्य 42.2 रुपये से बढ़कर 1,073.5 रुपये हो गया और इसका मार्केट कैप 10,870 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

Eraaya Lifespaces

ऑटो एंकिलियरी इंडस्ट्री की कंपनी, जिसने 1,935% का रिटर्न दिया। इसका शेयर प्राइस 8.8 रुपये से बढ़कर 179.5 रुपये हो गया, और मार्केट कैप 3,393 करोड़ रुपये हो गया।

Vantage Knowledge Academy

शिक्षा क्षेत्र की कंपनी जिसने 1,823% का रिटर्न दिया। इसका शेयर प्राइस 11.6 रुपये से बढ़कर 222.9 रुपये हो गया और मार्केट कैप 2,537 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

Ashika Credit Capital

वित्तीय क्षेत्र की कंपनी जिसने 1,675% का रिटर्न दिया। इसका शेयर मूल्य 48.4 रुपये से बढ़कर 859.1 रुपये हो गया और इसका मार्केट कैप 2,164 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

Diamond Power Infrastructure

केबल उद्योग की कंपनी, जिसने 1,238% का रिटर्न दिया। इसका शेयर मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 159.9 रुपये हो गया, और मार्केट कैप 8,426 करोड़ रुपये हो गया।

CIAN Agro Industries & Infrastructure

खाद्य तेल उद्योग की कंपनी, जिसने 1,061% का रिटर्न दिया। इसका शेयर मूल्य 37.5 रुपये से बढ़कर 434.9 रुपये हो गया, और इसका मार्केट कैप 1,217 करोड़ रुपये हो गया।

TechNVision Ventures

आईटी-सॉफ़्टवेयर क्षेत्र की कंपनी, जिसने 882% का रिटर्न दिया। इसका शेयर वैल्यू 358 रुपये से बढ़कर 3,516.5 रुपये हो गया और मार्केट कैप 2,207 करोड़ रुपये हो गया।

RDB Infrastructure and Power

निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी, जिसने 754% का रिटर्न दिया। इसका शेयर मूल्य 68.1 रुपये से बढ़कर 581 रुपये हो गया, और इसका मार्केट कैप 1,004 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।