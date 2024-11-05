scorecardresearch
Titan Q2 Results: मुनाफे में बड़ी गिरावट, कल क्या होगा

Titan Company Ltd ने मंगलवार यानि 5 नवंबर को जुलाई से सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स का एलान कर दिया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 5, 2024 17:17 IST
Titan Share

Titan Company Ltd ने मंगलवार यानि 5 नवंबर को जुलाई से सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स का एलान कर दिया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो ₹704 करोड़ रहा है। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹916 करोड़ था।

टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर मंगलवार की बाजार सत्र के बाद 0.23 प्रतिशत ऊपर ₹3,233.05 पर बंद हुए। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू में 25.8 प्रतिशत बढ़कर ₹13,473 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹10,708 करोड़ था।

टाइटन का तिमाही खर्च 20 प्रतिशत बढ़कर ₹13,709 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹11,402 करोड़ था। कंपनी ने अपने अधिकतर खर्चे कॉस्ट मटीरियल और कॉम्पोनेंट सेगमेंट में किया है। मटीरियल और कॉम्पोनेंट की खपत की लागत में 26.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹13,432 करोड़ रही है। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹10,607 करोड़ थी।

Titan Company के मुनाफे में कमी के चलते कल स्टॉक पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बीते एक महीने में शेयर 10 प्रतिशत नीचे आ चुका है तो वहीं ईयर टू डेट  के आधार पर 12.02 प्रतिशत गिर चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 5, 2024