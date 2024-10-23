Titagarh Rail: 26 अक्तूबर को इस स्टॉक में आएगी बड़ी खबर?

टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर चार महीनों में अपने रिकॉर्ड हाई से 38% गिर चुके हैं। रेलवे का यह स्टॉक जो 27 जून, 2024 को 1896.50 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था, आज बीएसई पर 1178 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, इस मल्टीबैगर स्टॉक में मौजूदा सत्र में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जो इंट्रा डे 8.42% बढ़कर 1185.70 रुपये पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने पिछले तीन साल में 1,072% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और दो साल में 645% की उछाल दर्ज की है।

तकनीकी रूप से, स्टॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 36.2 पर है, जो संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन से ऊपर और 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

एसबीआई सिक्योरिटीज ने दिवाली के मौके पर टीटागढ़ रेल को चुना है। इस शेयर के लिए उसने 1510 रुपये का लक्ष्य रखा है।

ब्रोकरेज ने कहा, "संभावित वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिम रेलवे पूंजीगत व्यय में मंदी, भारतीय रेलवे पर अत्यधिक निर्भरता, उच्च प्रतिस्पर्धी तीव्रता आदि हैं।" रेल कंपनी 26 अक्टूबर को अपनी दूसरी तिमाही की आय की घोषणा करेगी।

जून 2024 तिमाही में, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने आय में कमी की सूचना दी। वैगन निर्माता ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 61.79 करोड़ रुपये के मुकाबले Q1 शुद्ध लाभ में 8.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो कि 67 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 910.80 करोड़ रुपये से Q1 में राजस्व लगभग 1 प्रतिशत घटकर 903 करोड़ रुपये रह गया।

टीटागढ़ का ईबीआईटीडीए 4.1 प्रतिशत घटकर 101.7 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 106.1 करोड़ रुपये था। राजस्व में गिरावट ने कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को भी प्रभावित किया, ईबीआईटीडीए मार्जिन साल-दर-साल 50 आधार अंक घटकर 11.2 प्रतिशत रह गया।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स मालवाहक वैगनों, यात्री डिब्बों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, विशेष उपकरण और पुलों तथा जहाजों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। कंपनी तीन खंडों के माध्यम से काम करती है: माल ढुलाई रोलिंग स्टॉक, यात्री रोलिंग स्टॉक, और जहाज निर्माण, पुल और रक्षा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।