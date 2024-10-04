Titagarh Rail, IRCON, IRFC, BEML, IRFC, Texmaco Rail, Railtel, RVNL: क्या करें इन स्टॉक्स में

भारतीय रेलवे से जुड़े शेयरों ने पिछले कुछ समय से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। शेयर बाजार में गिरावट और महंगे वैल्युएशन की वजह से प्रमुख रेलवे शेयर अपने ऊपरी स्तर से काफी टूट चुके हैं।

नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इन शेयरों में साल के उच्चतम स्तर से गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है।

प्रमुख गिरावट वाले रेलवे शेयर:-

1. टिटागढ़ रेल (Titagarh Rail): -40%

टिटागढ़ रेलवे शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से 40% नीचे आ गया है। इसके पीछे आर्थिक अनिश्चितता और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में धीमी गति से हो रहे विकास को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

2. आईआरकॉन (IRCON): -38%

सरकारी स्वामित्व वाली इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने भी अपने निवेशकों को निराश किया है। पिछले एक साल में, IRCON के शेयर 38% गिर चुके हैं, जो विशेष रूप से रेलवे प्रोजेक्ट्स में धीमी गति और बढ़ती लागतों की वजह से हुआ है।

3. आईआरएफसी (IRFC): -35%

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी पिछले साल की तुलना में 35% की गिरावट दर्ज की है। यह कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त पोषण करती है, और उच्च ब्याज दरों और वित्तीय चुनौतियों की वजह से शेयर की कीमतों में गिरावट आई है।

4. बीईएमएल (BEML): -35%

रेलवे और रक्षा से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में भी 35% की गिरावट देखी गई है।

5. टेक्समाको रेल (Texmaco Rail): -32%

टेक्समाको रेल के शेयरों में 32% की गिरावट आई है।

6. जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons): -33%

जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी वैगनों के निर्माण में प्रमुख है, लेकिन आर्थिक सुस्ती और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों ने इसकी कीमत को गिराया है।

7. रेलटेल (Railtel): -27%

रेलवे टेलीकॉम कंपनी रेलटेल के शेयरों में 27% की गिरावट हुई है।

8. कर्नेक्स (Kernex): -24%

कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, जो रेलवे सुरक्षा तकनीकों में काम करती है, के शेयर भी 24% टूट चुके हैं।



9. कॉनकॉर (CONCOR): -24%

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कॉनकॉर के नाम से जाना जाता है, के शेयर 24% गिरे हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी और परिवहन लागतों में वृद्धि इसका प्रमुख कारण मानी जा रही है।

10. राइट्स (RITES): -22%

सरकारी स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी राइट्स के शेयरों में भी 22% की गिरावट हुई है।

11. आईआरसीटीसी (IRCTC): -21%

रेलवे टिकटिंग और पर्यटन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी IRCTC के शेयर भी 21% गिरे हैं।

12. आरवीएनएल (RVNL): -20%

रेलवे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में 20% की गिरावट हुई है।

( किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें)