scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार5% उछला 30 रुपये से कम वाला ये शेयर - हाल ही में टाटा स्टील और NHAI से मिले हैं कई ऑर्डर

5% उछला 30 रुपये से कम वाला ये शेयर - हाल ही में टाटा स्टील और NHAI से मिले हैं कई ऑर्डर

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर स्टॉक 4.86% या 1.34 रुपये की तेजी के साथ 28.89 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर आज 28.48 रुपये पर ट्रडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 29.25 रुपये को टच कर लिया है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 18, 2026 10:56 IST

स्मॉल कैप कंपनी हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) का शेयर आज करीब 5% की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर स्टॉक 4.86% या 1.34 रुपये की तेजी के साथ 28.89 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर आज 28.48 रुपये पर ट्रडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 29.25 रुपये को टच कर लिया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस कारण है तेजी

कंपनी को हाल ही में कई ऑर्डर मिले हैं। बीते 12 मार्च को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को कर्नाटक में NH-48 के हसन से मरनाहल्ली सेक्शन पर स्थित Chowlaggere टोल प्लाजा पर यूजर फीस (टोल) कलेक्शन का काम सौंपा गया है।

यह काम ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी को टोल प्लाजा के पास बने टॉयलेट ब्लॉक्स की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें जरूरी उपभोग सामग्री की व्यवस्था शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत करीब 27.15 करोड़ रुपये है।

इससे पहले कंपनी ने यह जानकारी दी थी कि Tata Steel Limited से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट TSSIJ, बिलेइपाड़ा (जोडा) में कर्मचारियों के लिए OPR और NOPR कॉलोनी के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और पूरी तरह तैयार करके सौंपने से जुड़ा है।

इसमें G+9 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिनमें सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, सैनिटरी, फायर फाइटिंग, वॉटरप्रूफिंग, पानी के टैंक, एरिया डेवलपमेंट और ऑटोमेटेड लिफ्ट जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 900 वर्गफुट के 288 NOPR फ्लैट और लगभग 1,100 वर्गफुट के 72 OPR फ्लैट बनाए जाएंगे। पूरे काम को टाटा स्टील द्वारा तय स्टैंडर्ड और दायरे के अनुसार पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग ₹182.95 करोड़ (GST अतिरिक्त) है और इसे 24 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 18, 2026