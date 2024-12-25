इस एक स्टॉक में पैसा डबल करने का दम! ब्रोकरेज ने दी BUY की सलाह

साल 2024 शेयर बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ है। पिछले 2-3 सालों से बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 2025 और आने वाले सालों में निवेशकों को चतुराई से चयन करना जरूरी होगा। इस स्थिति में, गुणवत्ता और फंडामेंटल फैक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने PVR Inox के शेयर पर एक सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है कि कंपनी ने OTT के बढ़ते प्रभाव को लेकर अपने बिजनेस मॉडल में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे उसकी दीर्घकालिक विकास कहानी मजबूत होती है। वर्तमान में यह शेयर ₹1370 (PVR Inox Share Price) के आसपास कारोबार कर रहा है।

advertisement

नया टारगेट

Ventura Securities ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PVR Inox के लिए सबसे बुरा दौर पीछे रह गया है, और आने वाले समय में इसकी वृद्धि की संभावनाएं शानदार हैं। PVR की कमाई का बड़ा हिस्सा टिकट बिक्री के अलावा हाई मार्जिन वाले फूड और वेबरेज सेगमेंट से आता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर कन्वीनिएंस फीस और ऑनस्क्रीन एडवर्टाइजिंग से भी कंपनी की आय होती है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ब्रोकरेज ने 'BUY' रेटिंग के साथ इस स्टॉक को कवर किया है और अगले 24 महीनों में ₹2657 का बड़ा टारगेट प्राइस दिया है, जो वर्तमान ₹1370 की कीमत से लगभग 95 प्रतिशत अधिक है।

क्यों है बुलिश

Ventura Securities ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कोविड के बाद OTT के चुनौतीपूर्ण दौर से PVR Inox ने कुशलतापूर्वक निपटा है। कंपनी ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है और पिछले कुछ वर्षों में विकास के लिए असेट-लाइट मॉडल अपनाया है, जिससे कैपेक्स का बोझ कम हुआ है। वर्तमान में कंपनी के पास 1700 से अधिक स्क्रीन हैं और FY27 तक इसे 1900 तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए लगभग ₹500 करोड़ का कैपेक्स होगा। 'स्त्री-2' और 'पुष्पा-2' जैसी फिल्मों की सफलता ने एक बार फिर से दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप थियेटर की ऑक्यूपेंसी में सुधार हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



