इस स्मॉल कैप में 6 दिन से लगातार अपर सर्किट, कंपनी में दिग्गज इन्वेस्टर्स का लगा है पैसा
मौजूदा शेयर बाजार में ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयर या फिर IPO को लेकर निवेशक काफी तरजीह दे रहे हैं। लिस्टिंग की बात हो या फिर शेयरों से रिटर्न की, निवेशकों का खूब पैसा बन रहा है। ऐसे में एक 100 रुपए का सोलर एनर्जी स्टॉक है जिसमे 6 दिन से अपर सर्किट रुक नहीं रहा है। इतना ही देश दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है।
बिजनेस मॉडल
तो इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम Ravindra Energy है। ये सोलर एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है। कंपनी की स्थापना 1980 में हुई। इसका बिजनेस मॉडल सोलर पंप्स की बिक्री, सोलर जनरेशन पावर प्लांट की सेटिंग (ग्राउंड और रुफटॉप), पावर को जनरेट या फिर बिक्री करना शामिल है।
स्टॉक में क्यों आई तेजी?
पिछले 6 दिनों से स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दरअसल Ravindra Energy के बोर्ड की बैठक हुई। जिसमें प्रेफरेंस के आधार पर 179.99 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी ने 10 रुपये हर एक फेस वैल्यू वाले 2.43 करोड़ इक्विटी शेयर इश्यू करने को मंजूरी दी। जो प्रति इक्विटी शेयर 64 रुपये के प्रीमियम पर होगा। जिससे कुल 179.99 करोड़ रुपये फंड जुटाया जाएगा। इस कदम से कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, कैपटल स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
दिग्गजों का लगा है पैसा
स्टॉक में तेजी की वजह ये भी है कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल की ओर से हिस्सेदारी खरीदी गई है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि इक्विटी शेयरों को एलोकेशन की गई लिस्ट से जाहिर होता है कि दिग्गज निवेश आशीष रमेशचंद्र कचोलिया को करीब 15 लाख शेयर या 0.87% हिस्सेदारी की पेशकश की गई है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है। वहीं मुकुल अग्रवाल को रविंद्र एनर्जी में करीब 21 लाख शेयर या 1.21% हिस्सेदारी की पेशकश की गई है। उनका निवेश करीब 16 करोड़ रुपये है।
कंपनी के फंडामेंटल
Ravindra Energy का मार्केट कैप 1,612 करोड़ है। कंपनी पर 148 करोड़ रुपए का कर्ज है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.99% है। FIIs की 0.08% और पब्लिक की 24.94% हिस्सेदारी है।
(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से परामर्श कर लें.)