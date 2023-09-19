scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारचावल एक्सपोर्ट करने वाली इस फूड कंपनी ने किया बोनस शेयरों का ऐलान

चावल एक्सपोर्ट करने वाली इस फूड कंपनी ने किया बोनस शेयरों का ऐलान

सर्वेश्वर फूड्स, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था, एक चावल कंपनी है, जो बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्माण, व्यापार और निर्यात में लगी हुई है। जम्मू और कश्मीर स्थित कंपनी भारतीय पारंपरिक बासमती चावल, 1121 बासमती चावल, पूसा बासमती चावल, शरबती चावल, पीआर 11 चावल, आईआर 8 चावल सहित अन्य प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 19, 2023 14:45 IST
सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड ने कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयरों देने का ऐलान किया है

Sarveshwar Foods Limited ने कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयरों देने का ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी बोर्ड ने रिकॉर्ड तिथि पर कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को बोनस शेयरों के रूप में 65,25,44,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी बोर्ड ने उपरोक्त कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड तिथि मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 तय की है। जिन निवेशकों के डीमैट खाते में रिकॉर्ड दर पर शेयरों की डिलीवरी होगी, उन्हें इसके लिए पात्र माना जाएगा। सर्वेश्वर फूड्स के शेयर सोमवार को 4.9 रुपये पर बंद हुए, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 480 करोड़ रुपये के करीब है। पिछले तीन महीनों में स्टॉक दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 

Also Read: RR Kabel की कल होगी लिस्टिंग, जानिए ग्रे प्रीमियम

सर्वेश्वर फूड्स को 2004 में स्थापित किया गया था

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
