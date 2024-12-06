Railway Stock: 6 महीने में 200 प्रतिशत रिटर्न, FIIs और DIIs के पास भी हिस्सदेरी



Kernex Microsystems Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर 1,125 रुपये प्रति शेयर पर खुला, जिसके बाद अपर सर्किट हिट किया। जो बाजार में इस शेयर को लेकर मजबूत मांग को दर्शाता है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 1,910.83 करोड़ रुपये है और इस शेयर ने सिर्फ पिछले 6 महीनों में लगभग 200 प्रतिशत का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

क्यों आई तेजी?

इस स्टॉक में तेजी का कारण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 2,041.40 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर हासिल होना है। जिसके तहत ऑनबोर्ड कवच उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 2,500 सेट का ऑर्डर दिया गया है। यह परियोजना, जिसमें सप्लाई और सर्विस का एक व्यापक दायरा शामिल है, 5 दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है।

वित्तीय सेहत

तिमाही परिणामों के अनुसार, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड ने Q2 FY25 में 41.22 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो वर्ष दर वर्ष 2,823 प्रतिशत का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 1.41 करोड़ रुपये था। Q2 FY25 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.25 करोड़ रुपये था, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 24.87 प्रतिशत था। Q2 FY25 का नेट प्रॉफिट 6.82 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल 4.53 करोड़ रुपये का घाटा था। सालाना प्रदर्शन की बात करें तो, कंपनी ने FY24 में 20 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि FY23 में यह 4 करोड़ रुपये था। FY24 के लिए ऑपरेटिंग लॉस 21 करोड़ रुपये था और शुद्ध लॉस 27 करोड़ रुपये था।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड के शेयरहोल्डिंह पैटर्न के मुताबिक प्रमोटरों के पास 29.14 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि सार्वजनिक निवेशकों के पास 70.26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार के पास कंपनी में 0.04 प्रतिशत हिस्सेदारी है। FIIs और DIIs ने हाल की तिमाही में कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। एफआईआई और डीआईआई ने 0.49 प्रतिशत और 0.04 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।