इस रेलवे कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, सोमवार को स्टॉक में दिखेगा असर!

नवरत्न कंपनी Railtel Corporation of India को लेकर बड़ी खबर आई है। जिसका असर सोमवार को दिख सकता है। पिछले एक साल में स्टॉक ने गुना रिटर्न दिए हैं यानि ₹100 से ₹600 तक पहुंचता दिखा है।

Railtel Corporation of India

Railtel Corporation of India ने बताया है कि उसे उत्तरी रेलवे के लखनऊ डिविजन गतिशक्ति विभाग से ऑर्डर मिला है। कंपनी के मुताबिक ये ऑर्डर साइज 19.7 करोड़ रुपये (19,69,96,886 रुपये) का है। ये ऑर्डर 11 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। पिछले करीब 3 हफ्ते में कंपनी को रेलवे की तरफ से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के वर्क ऑर्डर हासिल हो चुके हैं।

Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board से ₹52.66 करोड़ का ऑर्डर

हाल ही में कंपनी को Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board से ₹52.66 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत CCTV सर्विलांस, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इम्प्रेशन कंट्रोल, डिजिटल फिंगर प्रिंट, फेशियल रिकग्निशन जैसी सुविधा रिटन एग्जान और DV&PST के दौरान मुहैया कराएगी। कंपनी के CMD Sanjai Kumar का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी मजबूत ऑर्डर बुक की उम्मीद कर रही है। वहीं 4 सितंबर को कंपनी ने जानकारी दी कि उसके उत्तरी रेलवे से रेलवे टेलीकॉम प्रोजेक्ट से जुड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। ये वर्क ऑर्डर 10.92 करोड़ रुपये है। पिछले एक साल में पैसा डबल किया है। 6 महीने में 53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में स्टॉक फ्लैट रहा है।