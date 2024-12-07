इस 5 रुपए के Penny Stock ने मचाया धमाल! 5 दिन में 45 प्रतिशत की उड़ान, FIIs की भी हिस्सेदारी

शेयर बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों में पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले दिनों में Kridhan Infra Ltd स्टॉक ने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस से निवेशकों का ध्यान खींचा है।

यह पेनी स्टॉक 5 प्रतिशत की उछाल के साथ शुक्रवार को अपर सर्किट पर बंद हुआ। वहीं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन्स में शेयर ने 45 प्रतिशत की शानदार रैली दर्ज की और बीते 1 साल में निवेशकों को 125 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

आपको बता दें कि स्टॉक का मौजूदा भाव 5.76 रुपए है। इस शेयर का 52-वीक हाई 7.55 रुपए रहा है। वहीं 52-वीक लो 2.45 रुपए है। Kridhan Infra Ltd का भाव पिछले साल दिसंबर में ₹3 से भी कम था, लेकिन अब यह ₹5.76 तक पहुंच चुका है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक आने वाले समय में अपने 52-वीक हाई ₹7.55 को पार कर सकता है।

बिज़नेस मॉडल

Kridhan Infra Ltd भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपनी जगह मजबूत कर चुका है। कंपनी मिट्टी की जांच, पाइलिंग और अन्य फाउंडेशन इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जरूरी उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराती है, जो इसे बाजार में अलग पहचान दिलाती है। कंपनी की सेवाएं फाउंडेशन इंजीनियरिंग की पूरी वैल्यू चेन को कवर करती हैं। यही वजह है कि इसे निर्माण और आधारभूत संरचना परियोजनाओं में लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47.15 प्रतिशत है। तो वहीं विदेशी निवेशक यानि FIIs की 4.41 प्रतिशत और पब्लिक की 48.42 प्रतिशत होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।