ये मल्टीबैगर स्टॉक फिर से करेगा Stock Split, शेयर ने पकड़ी रफ्तार

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयर 2% बढ़कर 2 सितंबर को ₹1,534 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए क्योंकि कंपनी ने फिर से एक बार स्टॉक स्लिप्ट का ऐलान कर दिया। कंपनी ने 12 सितंबर, 2024 को स्टॉक विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें इसके इक्विटी शेयरों का विभाजन ₹5 के फेस वैल्यू से ₹2 के फेस वैल्यू में किया जाएगा। इससे पहले, कंपनी ने पिछले साल ₹10 के फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर को ₹5 के फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित करने का निर्णय लिया था।

वरुण बेवरेजेज ने अपने शेयरधारकों को बोनस इश्यू, डिविडेंड, और स्टॉक विभाजन के माध्यम से लगातार प्रॉफिट दिया है।

साल 2024 में अब तक स्टॉक में 22% की तेजी आई है और इसके लिस्टिंग के बाद से, 2016 के अंत से हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप अब 198,315 करोड़ हो गया है।

