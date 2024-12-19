इस Multibagger stock में लगा अपर सर्किट, 10:1 स्टॉक स्प्लिट और FIIs ने बढ़ाई हिस्सेदारी

मल्टीबैगर Eraaya Lifespaces Limited के शेयरों ने 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट को छुआ और ₹142.50 प्रति शेयर से ₹149.60 प्रति शेयर की छलांग लगाई। इस स्टॉक का 52 वीक हाई स्तर ₹316.90 प्रति शेयर और न्यूनतम स्तर ₹10.12 प्रति शेयर है। 8 ट्रेडिंग सत्रों में लोअर सर्किट को छूने के बाद, यह स्टॉक ऊपरी सर्किट में पहुंचा। BSE पर कंपनी के शेयरों का वॉल्यूम 2 गुना से अधिक बढ़ा।

advertisement

इस स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 1,410 प्रतिशत और 3 साल में 19,000 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अक्टूबर 2024 तक के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 24.21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.31 प्रतिशत कर दी है। अक्टूबर 2024 तक, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 35.17 प्रतिशत हिस्सेदारी है, एफआईआई के पास 26.31 प्रतिशत, डीआईआई के पास 1.84 प्रतिशत और शेष 36.69 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक के पास है।

हाल ही में Eraaya Lifespaces Limited की सहायक कंपनी EbixCash ने ITI लिमिटेड, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के साथ ₹100 करोड़ से अधिक के महत्वपूर्ण पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। एबिक्सकैश आईटीआई लिमिटेड के MeitY-अपं panelled डेटा सेंटर का ऑपरेशन और मैनेसज करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार बनेगा। इसके अलावा एबिक्सकैश ने KSRTC के साथ पहला पांच साल का ₹33.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें 84 डिपो में 10,000 से अधिक एंड्रॉइड-आधारित स्मार्ट टिकटिंग मशीनों का उपयोग करके टिकटिंग समाधान लागू करना है।

कंपनी के बारे में

एराया लाइफस्पेसेस की बात की जाए तो ये एक लाइफ स्टाल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो विश्वभर में शानदार अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनीलक्जरी, आराम और शैली को जोड़कर सजीव वातावरण तैयार करते हैं। एराया नए बिजनेस सेक्टर्स की खोज करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने और हितधारकों के लिए वैल्यू बनाने के लिए तैयार है, । हाल ही में एबिक्स इंक. अमेरिकी की कंपनी का अधिग्रहण किया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹2,828.70 करोड़ है और 3 वर्षों में 500 प्रतिशत का अद्वितीय स्टॉक मूल्य CAGR है।

एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मौजूदा शेयर जो ₹10 का था, उसे दस नए शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिनका फेस वैल्यू ₹1 होगा। स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट 6 दिसंबर 2024 थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।